Tottenham-Rochdale 6-1

Sportsnyhetene: Se VAR-kaoset i videovinduet over!

Onsdagens omkamp i FA-cupen mellom Tottenham og Rochdale VAR et drama i første omgang.

Fernandon Llorente scoret hat trick og Tottenham vant til slutt enkelt 6-1, men mest av alt vil kampen huskes for dommer Paul Tierney og bruken av videodømming.

Video assistant referee (VAR) ble brukt mye og med kontroversielle utfall.

– Det var en VARodi. Det er ikke en berikelse for fotballen i det hele tatt slik det er nå. Hadde det vært et enormt problem med dommerne og ingenting ble gjort riktig, så hadde det vært et behov, men at kampene blir avgjort av dommeren er en myte, sier TV 2-kommentator Kasper Wikestad.

– Ødelegger fotballkamper

Han er ingen fan av videodømmingen.

– Når man først har VAR synes jeg retningslinjene i England i utgangspunktet var gode. Målet var ikke å få alt korrekt, men de viktigste viktigste avgjørelsene. Rødt kort, offside, straffe. Så ser du at når man første implementerer det, så skal dommeren ha hjelp til absolutt alt. Da får du utslagene som du har sett i denne kampen. Det ødelegger fotballkamper. Jeg tror alle som har sett denne kampen heller hadde tatt en og annen dommerfeil, sier Wikestad.

Også Tottenham-manager Mauricio Pochettino var skeptisk etter kampslutt.

– Det var komplisert på grunn av det nye systemet. Det var vanskelig å fokusere på kampen, sier han.

– Jeg mener vi har de beste dommerne i Europa og verden, men jeg vet ikke helt om dette systemet vil hjelpe dem eller skape mer forvirring. Det er et spill med følelser. Om vi skal drepe denne følelsen, kommer vi til å forandre spillet. Det er vanskelig for dommerne. Jeg synes synd på dem og jeg synes synd på fansen, for det er så vanskelig å forstå situasjonen, fortsetter Pochettino.

Tottenham trodde de hadde tatt ledelsen da Erik Lamela satte ballen i mål etter seks minutter, og det ble første gang VAR skulle spille en fremtredende rolle i kampen.

Dommer Tierney endte nemlig opp med å annullere scoringen, sannsynligvis på grunn av Fernando Llorentes armbruk mot en Rochdale-forsvarer like før Lamela satte ballen i mål.

Av tv-bildene å dømme var det ikke fullt så entydig at det målet burde blitt annullert, og det så ikke ut til at Rochdale-forsvareren var noe bedre enn Llorente.

Etter 21 minutter ropte Lucas Moura på straffe, men dommer Tierney vendte tommelen ned etter VAR-bruk.

To minutter senere sørget imidlertid Heung-min Son for Tottenham-ledelse.

– Farsen komplett

Noen minutter senere fikk Tottenham fikk straffe etter at Kieran Trippier ble holdt igjen. Forseelsen startet utenfor, men VAR mente at det forsatte innenfor og vertene ble tildelt en straffe av det kontroversielle slaget.

Straffesparket skulle Son ta, men det endte med avblåsning og gult kort til sørkoreaneren.

Son stoppet opp i tilløpet, og dommeren blåste av. Etter å ha fått en beskjed på øret, blåste Tierney i Rochdales favør og Tottenham sto slukøret igjen.

– Om jeg har skjønt reglene rett skulle straffen blitt tatt på nytt. I reglene står det at det ikke er lov å finte selv skuddet, men det er lov å finte i tilløpet. Med forbehold om at det er noe jeg ikke har fått med meg, så har VAR tatt feil avgjørelse. Det gjør bare farsen komplett, sier Wikestad.

Live footage of VAR in use tonight 👀 #TOTROC pic.twitter.com/d6JTFx50K1 — Jermaine Jenas (@jjenas8) 28. februar 2018

Like etter VAR-dramaet, slo Rochdale tilbake og utlignet til 1-1 ved Stephen Humphreys. Gjestene traff også på stolpen overtid i første omgang, men etter VAR-drama og kontroverser i den første omgangen ble det langt fra så spennende i den andre.

To minutter var spilt da Fernando Llorente sørget for 2-1-ledelse, og tolv minutter senere hadde spanjolen fullført sitt hat trick.

Heung-min Son scoret sitt andre mål for dagen etter 65 minutter, og var freidig nok til å feire med VAR-tegnet.

Kyle Walker-Peters la på til 6-1 på overtid, og Tottenham møter Swansea i kvartfinalen 17. mars.

Likevel huskes kampen best for VAR. Wikestad, som tidligere har diskutert temaet i TV 2s Premier League Podcast (VAR! What is it good for?), mener det er mange argumenter mot nyvinningen.

– Mine tidligere argumenter har vært at dommerne slutter å dømme med VAR. Vet at de alltid har noe å lene seg på, vil de etterhvert slutte å dømme, sier han.

Dessuten mener Wikestad at fotballen mister noe viktig.

– Øyeblikksgleden ved en scoring er noe av sjelen til fotballen. Nå tar dommeren seg til øret og publikum må vente. Det rokker ved noe fundamentalt, noe av det helligste. De øyeblikkene ødelegger man med VAR, mener Wikestad.