Robert Johansson var i egen klasse i storbakke-NM i hopp i Holmenkollen onsdag. Den triple OL-medaljevinneren fra Pyeongchang vant foran Johann André Forfang.

Johansson landet på 137 og 135 meter i sine to svev. Det holdt til seier med 23 poengs margin til landslagskollega Forfang. Det er utklassing.

– Dette var veldig, veldig deilig. Jeg har null NM-medaljer fra før, så det var absolutt målet mitt, sa norgesmesteren til NRK.

Han sikret seg også årets kongepokal.

– Det har jeg drømt om lenge, smilte Johansson, som reiste hjem fra OL med to individuelle bronsemedaljer og et laggull.

Nestenuhell

Men det holdt på å gå ille under prøveomgangen. I isende kulde var Søre Ål-hopperen på vei til å «stikke ut» av bakken.

– Det tok av noe jævlig. Da jeg skjønte hvor høyt jeg gikk, tenkte jeg at «står du ut nå, så slår du deg i hjel», sier Johansson til NTB.

– Det hadde jeg selvsagt ikke noe lyst til, for det er så mye gøy som kommer framover med Raw Air og alt sammen. Jeg kom meg trygt ned, men det gjorde vondt i leggene, fortsetter OL-helten som tok gull (lag) og to bronsemedaljer (individuelt) i Pyeongchang.

– Hvor langt kunne dette gått?

– Jeg tipper glatt 150 meter. Det hadde virkelig ikke vært noe gøy, sier Johansson.

Bakkestørrelsen i Holmenkollen er 134 meter. Andreas Kofler hoppet 141 meter for sju år siden. Johansson berget seg ned på 142 meter.

TO BRONSE OG ÉN GULL: Robert Johansson tok bronse i de individuelle konkurransene, og gull i lagkonkurransen i OL. , Sør-Korea 20180220. Robert Joha Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Vindtrøbbel

Forfang knep sølvmedaljen onsdag et lite poeng foran kometen Marius Lindvik.

– Jeg er godt fornøyd med sølv, men ikke like fornøyd med hoppingen, men det er en annen sak. Det var nesten så jeg ble slått av Lindvik, men jeg berget det akkurat, sa Tromsø-hopperen til NRK.

Flere av landslagshopperne slet i vinden i nasjonalanlegget onsdag. Regjerende mester Daniel André Tande måtte nøye seg med 123,5 meter og sjetteplass etter første omgang.

Heller ikke i det andre hoppet lyktes Kongsberg-gutten, som endte som nettopp nummer seks.

Lahti neste

Anders Fannemel fikk ikke hoppe et eneste renn i OL. Onsdag var han tredjemann etter første omgang i Holmenkollen, men svev nummer to ble for kort til å knipe en medalje. Dermed ble det femteplass på Hornindal-hopperen.

Problemer fikk også OL-kollega Andreas Stjernen. Han var nummer åtte etter første omgang i Holmenkollen, og i annen omgang ble han tatt av vinden. Trønderen landet langt oppe i bakken og raste nedover resultatlistene til 16. plass.

Kommende helg reiser hopperne til Lahti. Der skal det kjempes om nye verdenscuppoeng.

