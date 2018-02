– Det er fint at de har trukket utvisningen, men vedtaket er ikke slik jeg forventet. Jeg ønsker å vinne hele denne saken, sier Leila Bayat til TV 2 onsdag kveld.

Advokatkontoret Tveter og Kløvfjell betegner Utlendingsnemdas ferske vedtak som en halv seier.

– De har slettet utvisningen, og tillater at Leila kan søke familiegjenforening med sønnen sin fra Norge, noe som er svært uvanlig, opplyser advokatfullmektig Runar Ugelstad i advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell til TV 2.

Skal du søke om familiegjenforening med en person i Norge, må du i følge reglene tilbake til hjemlandet, men UNE har gjort et unntak for Leila Bayat, av hensyn til sønnen Mani.

UNE mener det er viktig at sønnen i tenårene blir sikret et stabilt forhold til moren, og det ligger dermed an til at Leila får innvilget familiegjenforening.

– Er du glad for at du nå kan søke om opphold gjennom familiegjenforening?

– Ja, det er jeg. Men hvorfor fikk jeg ikke innvilget det for tre år siden, da han fikk opphold, eller i fjor, da de sendte meg ut, spør Leila.

Når det gjelder spørsmålet om Leila hadde rett til å få innvilget asyl da hun kom til Norge i 2009, gir UNE ingen innrømmelser, men fastslår at utvisningen trekkes selv om grunnlaget for vedtaket ligger fast.

– Vi er uenige i asylsaken, så den må avklares i rettsapparatet, varsler Ugelstad.

Advokatkontoret opprettholder kravet om at utvisningen fra 2015 med to års innreiseforbud blir omgjort, og at Leila blir innvilget beskyttelse i Norge.

Erstatning

Ugelstad framholder at selv om det viktigste i første omgang er at Leila får innvilget familiegjenforening, og blir i Norge, så vil det ha stor betydning å vinne fram i asylsaken.

Han minner om at advokatkontoret har saksøkt Staten for brudd på den europeiske menneskerettighetskonvensjonen EMK på vegne av Bayat, og at en seier i retten vil utløse en erstatning til henne.

Utlendingsnemda utviste Leila fordi de mente dommen hun la ved asylsøknaden på 80 piskeslag var fabrikkert. Leila ble tvangsreturnert til Iran 10. mars 2017, og skilt fra sin 13 år gamle sønn Mani på Steinkjer.

Det vakte sterke reaksjoner da TV 2 viste bilder og video 20. september i fjor, som Leila fikk tatt for å bevise at straffen på 80 piskeslag for å ha drukket alkohol i strid med shariloven, ble gjennomført.

UNE bygget utvisningen av Bayat på en rapport fra den norske ambassaden i Teheran i 2010, som konkluderte med at dommen var falsk. Etter at Leila kom tilbake til Norge 13. oktober i fjor ble det laget en ny rapport, og ingen av de to nye ekspertene konkluderte med at dommen var falsk.

UNE har fått Leilas bilder og video analysert av Rettsmedisinsk Institutt ved Oslo Universitetssykehus, som etter det TV 2 kjenner til mener skadene på Leilas rygg kan stemme godt med at hun ble pisket.

Ingen feiring

Leila Bayat har tidligere gjort det klart i et intervju med TV 2 at det er viktig for henne at UNE innrømmer at de tok feil, og at hun har snakket sant hele tiden, om at hun kom til å bli pisket i Iran hvis hun ble sendt tilbake til hjemlandet.

– Helt ærlig, avgjørelsen gjør meg ikke lykkelig, fordi de ignorerer sannheten. Det var ikke dette svaret jeg ønsket meg. Alle årene som har gått - åtte, ni år - uten at de har trodd meg. Det har vært ille for meg, og nå tillater de at jeg får bli, bare på grunn av sønnen min, sier Leila.

– Blir det likevel en feiring i kveld?

– Nei, det blir ikke det. Jeg er i dårlig helsemessig form, og vedtaket er ikke slik jeg håpet på. Det er ikke rettferdig.

Bayat sier hun ikke kommer til å gi seg overfor Utlendingsnemda, selv om hun blir innvilget familiegjenforening og får permanent opphold. Bayat krever å få oppholdstillatelse på eget grunnlag.

– Jeg håper jeg vinner tilslutt. Selv om det kan ta lang tid, så vil jeg ikke gi opp.

Det har foreløpig ikke vært mulig å få kommentar fra UNE.