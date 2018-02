Første omgang var preget av øsende regnvær, og Rosenborg fikk en dårlig start da Joel Femeyeh ga Dinamo ledelsen etter bare seks minutter.

Rosenborg utlignet i det 38. minutt. Anders Trondsen spilte vegg og kom til dødlinjen på høyresiden. Innlegget fant Bendtner, som scoret fra kort hold.

I annen omgang ble regnet erstattet av sjenerende vind, men Rosenborg avgjorde kampen med to vakre skudd. Det første sto Marius Lundemo for i det 78. minutt. Han hogg til etter at På André Hellands frispark traff en motspiller i feltet. Skuddet føk inn i krysset.

Fem minutter senere sto Bendtner for det RBKs nettsted beskriver som «fotballkunst». Utenfor kanten av 16-meteren siktet han seg inn og skrudde ballen inn i motsatt kryss.

Stabæk varmet også opp til seriestart med kamp i Marbella, og vendte til 2-1-seier over 1.-divisjonslaget Viking.

Mathias Bringaker ga Viking ledelsen snaut halvveis i første omgang, men Ohi Omoijuanfo utlignet i slutten av første omgang.

Et selvmål av en uheldig Markus Nakkim et kvarter ut i annen omgang avgjorde kampen i Stabæks favør. Franck Bolis innlegg traff Nakkim, og ballen gikk i en bue over keeper Iven Austbø.

(©NTB)