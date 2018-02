Ulykken skjedde under militærøvelsen Cold Response i starten av mars for to år siden. Idar Jarle Trondseth (46) fra Selbu døde da bilen hans ble truffet av panservognen på fylkesvei 763 i Snåsa i Trøndelag, melder Adresseavisen.

Påtalemyndigheten konkluderer nå med at det ikke var sørget for tilstrekkelig sikkerhet for sivil trafikk gjennom øvingsområdet.

– Statsadvokaten har truffet en beslutning i saken, og Forsvaret vil få en foretaksstraff etter ulykken. De to siktede i saken, vognfører (23) og vognkommandør (42) av panservognen, vil ikke bli straffeforfulgt, sier politiadvokat Amund Sand i Trøndelag politidistrikt.

