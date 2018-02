Skandaleprosjektet snart ferdig - bli med på innsiden

Onsdag åpnet Stortinget opp for besøk i sitt mye omtalte byggeprosjekt.

Opprinnelig startet det hele i 2011. Prinsens gate 26, som er Stortingets kontorbygg, skulle pusses opp. Det hele skulle koste 70 millioner kroner.

Planene ble kraftig endret i 2013. Da kom forslaget om å bygge et nytt post- og varemottak og en ny tunnel inn til mottaket.

Det var i forbindelse med disse utvidelsene at Stortinget mistet kontroll over utgiftene.

I dag er hele prosjektet beregnet å koste 2.3 milliarder kroner. Og Stortingets president, som sjef for utbyggingen, er i hardt vær for ikke å ha hatt kontroll over utgiftene.

Den gode nyheten er at prosjektet er i ferd med å ferdigstilles. TV2 får bli med ned i post-mottaket, der det meste nå er ferdig.

Mottaket er svært romslig, det er høyt nok under taket til at en trailer kan kjøre inn, og god nok plass til at den også klarer å snu inne ved rampa.

Tunnelen inn til varemottaket, som starter helt ute ved Kontraskjæret, ved Akershus festning, er også i ferd med å ferdigstilles. Kun et lite stykke under Tollbodgaten må graves ut før man kan kjøre helt inn.

Kontorene i Prinsens gate 26 begynner å bli ferdige. Foto: Aage Aune/TV 2

Åpningen er enorm, med egen snuplass like innenfor og en høyde på ca 10 meter. Også inn til varemottaket kan to biler møtes, tunnelen er fire meter bred.

Det er romslig i det nye post- og varemottaket. (Foto: Aage Aune / TV 2)

Den siste delen av det store prosjektet er Prinsens gate 26. Her ble det bestemt å beholde fasaden til bygget, men innholdet måtte fjernes.

Hele bygget ble tømt, slik at bare fasaden gjenstod før man bygde det helt opp igjen med nye kontorer for stortingsrepresentanter og ansatte.



Kontorene er nymalte, store glassvegger skiller kontorene fra korridoren og det lukter nytt og ferdig. Etter planen skal det hele være ferdig i løpet av høsten og være innflyttingsklart til våren 2019.