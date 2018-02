Ulykken skjedde to kilometer sør for Øverbygd sentrum, som ligger i Målselv kommune i Troms. To biler og én buss var involvert i sammenstøtet.

To personer er skadd. De skadde satt i personbilene, opplyser operasjonsleder Roy Tore Meyer til TV 2.

Ulykken skjedde like etter klokken 15. Én person satt lenge fastklemt etter ulykken. Vedkommende ble etter hvert frigjort av brannvesenet og deretter fraktet avgårde i ambulanse.

Det er ikke meldt om skadde personer i bussen.

Flere ambulanser og et legehelikopter ble sendt til stedet.

Ulykken skjedde idet den ene personbilen kjørte over i motsatt kjørebane og kolliderte med en møtende bil. Bilen ble deretter truffet av bussen som lå bak personbilen, forklarer politiet på Twitter.