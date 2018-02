Obduksjonen ble gjennomført onsdag, og rapporten foreligger ikke, men politiet konkluderer med at 29-åringen døde etter knivstikk.

Det bekrefter politiadvokat Inger Myklebust Ferstad i Møre og Romsdal politidistrikt.

Isolasjon

Ferstad understreker at ytterligere opplysninger ikke vil foreligge før obduksjonsrapporten er ferdig.

29-åringen, som er siktet for forsettlig drap etter knivstikkingen, ble onsdag varetekstfengslet i fire uker, hvorav de to første ukene er underlagt full isolasjon.

Omfattende

Da politiet i Ålesund fikk melding om hendelsen mandag ettermiddag ble det iverksatt omfattende etterforskning.

Politiet opplyser i en pressemelding onsdag at det fortsatt gjennomføres avhør av vitner og innsamling av videomateriale fra overvåkingskameraer. De jobber også med å sikre tekniske og elektroniske spor.

– Etterhvert vil etterforskningen gå over i en roligere fase hvor materialet skal bearbeides og systematiseres. Dette er et svært omfattende og tidkrevende arbeid, men er nødvendig for at politiet skal sikre seg et best mulig bilde av den fatale hendelsen, sier politiadvokaten i pressemeldingen.