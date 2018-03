Å se et eksemplar av verdens råeste sportsbil, Bugatti Chiron, i trafikken i Norge er ikke akkurat dagligdags.

Å se tre stykker samtidig, er nesten ikke mulig. Å se tre stykker sammen med to feite Bentleyer er så usannsynlig at det sannsynligvis bare ønsketenkning.

Ikke desto mindre var det nettopp det synet som møtte 17 år gamle Gjermund Heggem fra Hønefoss og kompisen Daniel Aronsen.

– Vi var i Trysil og skulle svinge ut på riksvei 25, som går mot Elverum da vi fikk se dem. Vi ble jo helt i ekstase da vi skjønte hva dette var. Det er jo helt sykt, sier Gjermund.

Det er nok ikke så mange Bugattier som får oppleve tosifret antall kuldegrader og snø i Hedmark, men det fikk disse. Foto: Privat

Verdens råsete bil?

– Vi skulle samme vei, så vi la oss bak bilene, som altså var hele tre stykker Bugatti Chirion og to Bentleyer, mens det både foran og bak den eksklusive konvoien var en VW Multivan, som sikkert fungerte som følgebiler, forteller Gjermund ivrig.

Og for å sette det hele i litt perspektiv: En Bugatti Chiron har elleville 1.500 hestekrefter fra en 8-liters W16-motor med hele fire turboer. Toppfarten skal teoretisk være på 460 km/t, men begrensinger i bilens dekk gjør at den er elektronisk sperret på "bare" 420 km/t. 0 - 100 km/t gjøres unna på rundt 2,5 sekunder.

Prisen ligger på rundt 23 millioner kroner. Bugatti lovte da bilen ble lansert for ett par år siden at Chiron skulle være den sterkeste, raskeste, mest luksuriøse og mest eksklusive sportsbilen i verden. Vi kan ikke huske at noen har protestert veldig på det ...

Kjørte veldig pent

Den eksklusive konvoien på vei nedover riksvei 25 mot Elverum i hastigheter under fartsgrensen. Foto: Privat

– Jeg, vil beskrive med selv som noe over middels interessert i bil og vet jo at dette er noe av det råeste som finnes, forteller Gjermund videre.

– Men de kjørte pent. Veldig pent til og med, for hele konvoien lå litt under fartsgrensen hele veien.

– Da de nærmet seg Elverum, svingte de inn på en liten rasteplass. Det gjorde vi også, for å få tatt bilder av bilene. Vi var nok litt redde for at de skulle jage oss, men de var kjempehyggelige, forklarer Gjermund videre.

En Bentley er heller ikke noen dagligdags bil, men den kom nesten litt i skyggen av råtassene fra Bugatti. Foto: Privat.

Vinter-test i Sverige

– De spurte meg og kompisen min om vi visste hva slags biler det var og det gjorde vi jo. Vi vet jo ganske mye om disse begge to, så vi fortalte det vi visste og de virket nesten litt overrasket over at vi kunne så mye om disse bilene.

– De forklarte videre at de jobbet på fabrikken og at de nå hadde vært på vinter- og kuldetest Nord i Sverige. At de hadde vært på en isbane også og kjørt bilene der, og at de nå var på vei hjemover til Tyskland igjen.

– Så det var en veldig positiv og hyggelig overraskelse å få en prat med de gutta, som også lot oss på ta bilder av bilene. Det ble i det hele tatt en veldig bra avslutning på turen, avslutter den bilinteresserte hønefossingen med ett stort glis.

