– Den russiske olympiske komitéen har fått rettighetene sine helt og fullt tilbake, sier Alexander Zjukov til russisk TV.

Zjukov er president i ROK, og sier IOC har informert om vedtaket via brev.

– Det er en viktig avgjørelse for oss.

Avgjørelsen var ventet, men TV 2-ekspert Mads Kaggestad forstår fremdeles ikke avgjørelsen.

– Jeg skjønner ikke hva som har forandret seg så veldig den siste tiden, og hvordan de nå plutselig kan si at alt er greit, sier Kaggestad.

Useriøst

Russerne kunne ikke delta i Pyeongchang-OL som nasjon, men enkelte utøvere fikk være med under nøytralt flagg.

IOC besluttet å utestenge Russland i desember. Det skjedde etter avsløringer om utstrakt bruk av doping under Sotsji-OL på hjemmebane i 2014. I tillegg skal det ha skjedd i statlig regi.

– Russland har ennå ikke innrømmet at doping er et stort problem i landet, eller at det har vært et systematisk program for å beskytte de dopede utøvere som har vært delvis statlig organisert, sier Mads Kaggestad.

Verdens antidopingbyrå (WADA) gikk mandag ut og sa det var et godt signal at IOC i helgen ventet med å oppheve Russlands utelukkelse. Samtidig var byrået bekymret for at det kom til å skje ganske snart.

– For å unngå enhver tvil. Det er fortsatt slik at Russland ikke arbeider i overensstemmelse med antidopingreglene, het det i en uttalelse fra WADA to dager før utestengelsen ble opphevet.

WADA viste til at det er en rekke kriterier i «Roadmap to Compliance» som russerne ikke har oppfylt.

– Antidoping-arbeidet ligger også nede med brukket rygg, og så lenge WADA og andre ikke anerkjenner antidopingarbeidet deres, så kan jeg ikke skjønne hva som legitimerer at de blir godkjent av IOC. Da kan de bare si at de har en ny generasjon utøvere, og at da er alt greit. De trenger ikke ta tak i antidopingarbeidet.

TV 2-eksperten mener det aldri har vært en reell straff.

– Det er ikke troverdig i det hele tatt. Hele greiene er et spill for galleriet, og det har det vært hele hele tiden. Det har vært symbolpolitikk, sier Kaggestad.

– Noen utøvere har vært utestengt, men det måtte de gjøre for å markere at de er imot doping. De har valgt minste motstands vei.

Dopingsaker i OL

De russiske utøverne ble rammet av to dopingsaker under OL i Pyeongchang. Bobkjøreren Nadezjda Sergejeva og curlingspilleren Alexander Krusjelnitskij.

Krusjelnitskij og kona Anastasia Bryzgalova slo Norge i bronsefinalen i mixed double. Dopingsaken gjorde at det norske paret Magnus Nedregotten og Kristin Skaslien rykket opp på bronseplass.

Derfor ble forespørsel om å fjerne den russiske utestengelsen avslått underveis i OL, men rådet var at om det ikke ble flere positive dopingprøver, så skulle man innsette Russland igjen.

I helgen ble det lagt fram en rapport for IOC-styret. En egen gruppe hadde observert Russlands oppførsel under vinterlekene i Sør-Korea. I rapporten ble det lagt vekt på at russerne har respektert og overholdt betingelsene som ble satt av IOC. Russland har også betalt boten på 15 millioner dollar som ble ilagt av IOC i desember.