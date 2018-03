På TV 2 Sportskanalen og tv2sumo.no kl. 20.15: Larvik-Byåsen.

– Det er alltid farlig å sette seg til overdommer overfor andre klubber, men samtidig skal det være lov å mene noe om det. Det er klart det er en historikk hvor de har kunne forsvare en så høy lønnskostnad på spillere, men i den situasjonen de har vært i de siste to årene er det nok lett å si at de har brukt mer enn de har.

Det sier Terje Marcussen, daglig leder i Vipers, dagen etter at TV 2 kunne fortelle at Larvik kjemper en kamp mot klokken for å redde klubben fra degradering.

– Da fatter jeg ingenting

Vestfoldingene har frem til 31. desember med å snu underskuddet på 5,7 millioner kroner til positiv egenkaptial.

Klarer man ikke det, blir klubben degradert i tråd med det nye regelverket fra Norges håndballforbund om at alle klubbene i Eliteserien skal ha positiv egenkaptial.

– De har visst at det har vært en d-dag 31.12.2018 for alle klubber. Det er ikke sikkert det er blitt tatt alvorlig nok, eller man har kanskje trodd at det skulle komme hjelp fra kommunen eller fylkeskommunen. Det høres underlig ut. Jeg setter et lite spørsmålstegn bak det, sier Marcussen, og er samtidig klar på at han ikke vil se at rivalen får noen forskjellsbehandling.

– Jeg ønsker dem hell og lykke, men de kan ikke særbehandles. Det går ikke. Da fatter jeg ingenting.

– Der er jeg tindrende klar og uhyggelig gammeldags. Det er et ufravikelig krav, det håper jeg forbundet er krystallklare på om man heter det ene eller det andre. Rælingen, Vipers, Storhamar eller Larvik. Det er et krystallklart krav at det skal være positiv egenkapital. Å lage noe på gamle meritter har jeg ikke noen sans for. Selv om jeg synes det er utrolig synd om Larvik ikke skulle klare dette.

Sørlandsk suksesshistorie

Men der Larvik har pådratt seg store problemer de siste årene, er historien en helt annen på Sørlandet.

I 2013 bestemt Vipers seg for å foreta en kursendring da klubben slet økonomisk.

– Helt tilbake til 2013 laget vi en plan på hvordan vi skulle komme ut av uføre som klubben har vært inne i. Den har vi fulgt til punkt og prikke. Per 31.12.2017 er vi foran skjema. Vi har gått fra minus ca. tre millioner kroner til pluss en halv, sier Marcussen.

– Fått inn de riktige folkene, og fått inn riktige trenere. Vi har fått med oss mange samarbeidspartnere som har tro på den planen vi laget. Så har vi klart å øke hvert år. I 2018 har vi et budsjett på mellom 16 og 17 millioner kroner. Det er en formidabel økning fra 2013 der vi rotet nede på 3,5 til fire.

Samtidig som planen er fulgt og økonomien har bedret seg, har laget bare blitt sterkere og sterkere. Klubben har brukt så mye penger de har hatt mulighet til på spillere og lønninger - det har gitt avkastning.

I skrivende stund leder Vipers serien foran Larvik og det er i ferd med å bli et tronskifte i norsk håndball.

– Det er litt av nøkkelen bak suksessen. Vi er stadig blitt bedre på sport, så har vi fått med flere samarbeidspartnere fordi det er gøy å være med på et vinnerlag, sier Marcussen.

Han har mange ganger fått spørsmålet om Vipers-boblen snart vil sprekke.

– Det har vi hørt i flere år nå, spesielt fra deler av Østlandet. Vi har hørt at det er et tidsspørsmål før de bruker mer penger på Sørlandet enn de egentlig har. Det har vi ikke gjort. Vi har fulgt planen til punkt og prikke, sier Marcussen.

– Dersom du ikke driver med narkotika eller raner banker, finnes det ingen veit til lette penger. Dette må jobbes hardt med over lang tid og det må legges en plan.