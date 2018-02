De siste 55 dagene har Lars Rørbakken måkt for hyttefolket på Kvamskogen i Hordaland. Det blir det penger av.

– Jeg fakturerer 650 kroner timen, og har måkt 12 timer om dagen, sju dager i uka de siste 55 dagene, sier 38-åringen.

I verdenstoppen

Lars Rørbakken er tidligere Strongman-utøver, og har gjort det godt i håndbakkonkurranser over hele verden. I 2016 vant han Hong Kong Classic.

– Jeg måker for å bygge grunnkapasitet, sier Rørbakken når vi møter ham på et hyttetak på Kvamskogen utenfor Bergen.

På det meste ligger det over 2,5 meter snø på hyttetakene.

I vanntette tights og en liten ulltrøye er han i 12 kulegrader godt i gang med dagens første hytte.

– Man blir ekstremt varm av det her. Jeg bruker hele kroppen, og fryser sjelden, sier 38-åringen.

Rekordmye snø

Han forteller at han aldri har sett så mye snø her før, og at eldre han har snakket med sier det ikke har vært så mye siden 1962.

– Nå får vi håpe på en snørik mars også. Og April, og, sier Lars Rørbakken og gliser.