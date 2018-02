Saken vakte stor oppsikt tidligere i år: Politiet i Nordland pågrep en ung sjåfør som hadde filmet seg selv i hastigheter helt opp i 270 km/t, for så å legge ut flere videoer av råkjøringen på sosiale medier.

– Det er snakk om en ung mann under 20 år, sa operasjonsleder Fred Leirvik ved Nordland politidistrikt, til TV 2 den gangen.

Den unge sjåføren filmet seg selv på ulike veistrekninger, blant annet E6 ved Mo i Rana.

Innrømmet alt

– Han har kjørt både i tunneler og vanlig vei. Vi jobber nå med å gå gjennom videoklippene for å identifisere hvor det har skjedd. Når man kjører i 270 kilometer i timen, forflytter man seg 75 meter i sekundet. Det er klart at denne personen har ingenting på en vei å gjøre, sa Leirvik.

Politiet sikret seg videoinnholdet fra den unge mannens telefon. Han har også vært inne til avhør og etterforskningen skal nærme seg slutten. Mannen har innrømmet alt overfor politiet.

Flere straffbare forhold

– Han ble konfrontert med videoene i avhør med politiet. Der har han erkjent at det er han som er sjåfør på de filmene som er sikret, og at han har kjørt fortere enn det som er lovlig hastighet. Den foreløpige vurderingen som er gjort viser at det er snakk om flere overtredelser som har skjedd med stor avstand på både tid og sted. Dette gjør at det er naturlig å vurdere det som flere straffbare overtredelser, sier politiadvokat Joachim Nymann, til NRK.

Flere straffbare overtredelser betyr i praksis at han kan bli dømt for flere tilfeller av fartsovertredelser. Det kan gi en meget solid straff.

Aldri sett maken

Hvis fartsovertredelsen finner sted i en 100-sone, blir det ilagt samfunnsstraff ved hastigheter målt til 155 km/t og over. Fra 165 km/t er det snakk om fengsel. Førerkortet ryker naturligvis også.

I og med at denne sjåføren var under 20 år, må vedkommende også kjøre opp på nytt for å få førerkortet tilbake.

PS: UP-sjefen i Nord-Norge. Geir Marthinsen, uttalte i forbindelse med denne saken at de såvidt han kjenner til aldri har registrert så høye hastigheter i distriktet.

