Tina Regine Ødegård (22) fra Nord-Odal i Hedmark reagerte sterkt da hun oppdaget hvordan nettbutikken Superkul.no reklamerte for produktene gul og brun ansiktsmaling.

– Jeg ble helt overrasket over at det går an å gjøre dette, sier hun til TV 2.

Illustrasjonen til gul ansiktsmaling-produktene viser en hvit mann ikledd tradisjonelle asiatiske klær, mens han har gul maling i ansiktet.

Blackface

For brun ansiktsmaling valgte butikken et bilde av en hvit mann og kvinne, begge ikledd tradisjonelle afrikanske klær, med savanne og giraffer i bakgrunnen.

– Jeg reagerte mest på at dette var hvite folk som hadde sminket seg med mørk ansiktsmaling, og at det er en veldig stereotypisk afrikansk bakgrunn med giraff, savanne og hele pakka. Det er jo rett og slett blackface, sier hun.

En utvidet beskrivelse av produktet, som Tina oppdaget da hun sendte en lenke, sjokkerte henne ytterligere. Der hadde nettbutikken følgende produktbeskrivelse:

«Brun kremfarge! Skal du kjøre stilen fullt ut og sminke deg som din karakter? Dette er en av mange farger som gjør det lett for deg å sminke deg til en klovn, heks, reaper, afrikaner, vampyr, djevel,...»

– Jeg ble enda mer satt ut, for de bruker teksten til å skrive at man kan sminke seg til å bli djevel, heks, reaper og afrikaner, som om de er i samme kategori. Det er jo helt på jordet, sier hun.

Skjermdumpet viser deler av samtalen Tina Regine Ødegård hadde med Superkul.no på Facebook. Skjemrdump: Privat

Hun tok umiddelbart kontakt med Superkul.no, men der var det vanskelig å få svar. Nettbutikken ønsket ikke å svare via Facebook Messenger, og Tina ble henvist til å sende epost.

– Hjelpeløst

Leder for Antirasistisk senter, Rune Berglund Steen, reagerer sterkt på framstillingen av produktene.

– Dette er «blackface», og noe man bør styre unna, både som selger og som kjøper. Det kan være ingen tvil om at mange med afrikansk og asiatisk bakgrunn vil reagere på dette som svært insensitivt, sier Steen.

Han forklarer at «blackface» er ordet som brukes for å beskrive at hvite maler seg svarte i ansiktet for å leke afrikanere.

– Hvite har i mange år malt seg slik for å gjøre narr av svarte, og for at hvite skal ha det gøy på deres bekostning. Dette er nært knyttet opp mot en lang historie med rasediskriminering, forklarer Steen.

Han er spesielt kritisk til at afrikanere nevnes i samme setning som djevel, heks, reaper, vampyr og heks.

– At man i tillegg lister opp "afrikaner" blant ulike monstre, er enten hjelpeløst fra selgerens side, eller tilsiktet rasisme. Jeg håper selgeren vil avklare at det bare er hjelpeløst, for å si det sånn.

KRITISK: Tina Regine Ødegård (22). Foto: Privat

Han stiller spørsmål ved hvorfor hvite skal kle seg ut som asiatere og afrikanere, og mener illustrasjonene som er brukt er latterliggjørende.

– Bildet av mannen i blackface framstår jo helt som den arketypiske, rasistiske framstillingen av afrikanere, stereotypen om den leende, dumme afrikaneren, som stadig sitter igjen hos noen helt fra slaveriets dager.

Steen oppfordrer Superkul.no til å trekke produktene.

– Jeg er ikke ute etter å ta selgeren her. Folk kan begå bommerter som dette uten å mene noe galt med det. Folk kan rett og slett være uvitende. Det vesentlige er hva man gjør når man får vite, avslutter han.

Lastet opp nye produktbilder

Produktansvarlig Lars Hanssen i Superkul.no sier til TV 2 i en epost at det ikke har vært deres intensjon å støte noen.

«Vi har ingen intensjoner om å bruke «blackface» og vi annonserer heller ikke for dette. Når det er sagt så kan jeg forstå at det ene bildet du la ved i mailen kan minne om tidligere bruk av «blackface»-sminke. Det er selvfølgelig ikke vår intensjon å støte noen.»

«Alle produktbilder vi får kommer fra våre leverandører, men det er selvfølgelig vårt ansvar hvilke produkter vi velger å selge. Bildet av dette produktet og noen andre lignende produkter som kan minne om overdreven "blackface" bruk kan jeg forstå kan virke mot sin hensikt. Jeg vil kontakte våre leverandører og høre om de kan komme opp med alternative bilder vi kan bruke isteden. Hvis de ikke kan det, så kommer jeg til å fase ut disse produktene fra vårt sortiment.»

TV 2 tok først kontakt med Superkul.no tidlig onsdag ettermiddag. Onsdag kveld fjernet nettbutikken illustrasjonene, og lastet opp nye bilder til produktene, som vist i bildet til nedenfor.

Hanssen forsvarer dog bruken av mørk teatersminke.

NYE BILDER: Superkul.no erstattet de gamle bildene med disse etter at TV 2 tok kontakt. Skjermdump: Superkul.no

«Hvis vi ser bort fra den typiske «blackface»-bruken av å sminke seg svart så ser jeg ingen problem i å sminke seg som mørkhudet for bruk i teater, show, osv så lenge man ikke prøver å latterliggjøre en folkegruppe. Et eksempel: For en tid tilbake så jeg en talentkonkurranse på en TV-kanal hvor aktørene skulle kle seg ut og synge som kjente sanggrupper. Noen av deltakerne skulle opptre som Boney M. De var da utkledd og sminket som Boney M og dette ser jeg ikke noe galt i.»

Tina fikk tilsendt samme svar som TV 2 fikk, og var ikke helt fornøyd.

– Det virker rett og slett som de ikke har peiling på hva blackface faktisk er. De sier de ikke ser noe problem med å sminke seg som mørkhudet for teater og show – men det er jo nettopp dette blackface er, sier hun.

Angående produktbeskrivelsen som kommer opp når man linker til produktet i Messenger, sier Hanssen følgende:

«Den teksten er endret siden noen visstnok klarer å "lese" rasisme ut av hva de selv ønsker :( Det som var skrevet der var en oppramsing på eksempler hva sminken kunne brukes til og har da ingen sammenheng med at vi sammenligner afrikanere og eksempelvis hekser. Siden et fåtall personer tydeligvis tror det så fjernet vi teksten for en god stund siden da vi ble gjort oppmerksom på det for å unngå slike misforståelser.»