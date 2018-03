Hun har prøvd å slutte, men sier det føles helt forferdelig.

– Man blir så tett at man ikke klarer å puste, sier Linnert til TV 2 Nyhetskanalen.

Seks millioner flasker

Salget av nesespray når nye høyder i Norge. I fjor ble det solgt mer enn seks millioner flasker nesespray i Norge, ifølge ferske tall fra Folkehelseinstituttet.

Fra 2016 til 2017 økte salget av nesespray med 11 prosent målt i doser. Siden 1999 er salget av nesespray doblet.

Nesespray er et effektivt middel om man er tett i nesen, men slik spray skal ikke brukes i mer enn ti dager.

Sprayens virkestoffer oxymetazolin og xylometazolin gjør at blodårene i nesen trekker seg sammen. Men om man bruker middelet over lang tid, kan blodårene bli overstimulert.

Resultatet er at en tettere nese enn noen gang blir normaltilstanden. Pasienten må fortsette å spraye for å holde luftveiene åpne.

Startet med forkjølelse

Siljes historie startet med en forkjølelse i 2005. Siden har hun brukt en flaske nesespray i uka.

– Jeg var tett i nesen og begynte med å ta en dusj i nesen. Jeg ble avhengig og det bare fortsatte og fortsatte, forteller 32-åringen.

– Hvordan er en vanlig dag for deg?

– Nesespray står på budsjettet mitt. Jeg tar en dusj om morgenen, et par dusjer i løpet av dagen og mest om kvelden, for da er jeg mest tett, sier hun.

Avdelingsleder for Øre-nese-hals-avdelingen ved Sørlandet sykehus og professor II ved Universitetet i Bergen, Sverre Karmhus Steinsvåg, har møtt mange pasienter som sliter med overforbruk av nesespray. Han sier Siljes historie er typisk.

– Det starter som regel med en forkjølelse. Det er masse mekanismer i kroppen som gjør at man vil puste med nesen, så behovet er stort når nesen er tett. Man kommer inn i en ond sirkel med nesesprayen, sier Steinsvåg.

Som å slutte å røyke

Han mener den store økningen i salget av nesespray gir grunn til bekymring. Tirsdag sa professoren til TV 2 at han mener man bør vurdere på reseptbelegge nesespray.

– Hvordan kan man slutte?

– Det er ikke så lett, for det er snakk om avvenning litt på samme måte som med tobakk. Man må innstille seg på å slutte med nesespray. Man kan oppsøke fastlege og få nesespray med litt kortison i en overgangsfase, men det viktigste er å innstille seg på en periode med veldig tett nese. Det vil gå over i løpet av noen uker, sier Steinsvåg.

Silje Linnert sier til TV 2 at motivasjonen er større enn noen gang og at hun vil gjøre et forsøk på å kvitte seg med nesesprayen.

– Men det er vanskelig og tøft å slutte, sier 32-åringen.