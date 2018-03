Testpanelet mener dette er et morsomt alternativ for mer sikkerhet i hjemmet. Roboten kjører seg selv til ladestasjonen når den får lavt strømnivå. Når den står og lader kan den roteres 360 grader og fortsatt gi alarm til appen om den merker bevegelse.

Roboten får trekk for at den ikke tar opptak av bevegelsen på eget initiativ. Man må selv koble seg på appen, som kan ta opptil 30 sekunder og deretter ta opp video selv. Om tyven da har forlatt rommet må man kjøre rundt i leiligheten og filme selv. Videoen lagres direkte på smartenheten.

Panelet mener Appbot-LINK er mer et leketøy enn et overvåkningskamera, men den får pluss for stor underholdningsverdi.

Terningkast 4.