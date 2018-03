Er du blant dem som syns det er flaut å snakke om problemer rundt anus og analen?

Du er langt ifra alene. De fleste med slike plager utsetter legebesøket og risikerer å sitte igjen med alvorlige plager.

Vanskelig samtale

Dette problemet vet fastlegene Kaveh Rashidi og Jonas Kinge Bergland alt om. Nå gir de ut boken «Manus om anus».

– Man snakker aldri om det hvis man har problemer med anus, forteller Rashidi.

De fleste syns det er flaut å snakke om, og det faller seg ikke naturlig å nevne for familie og venner. Mange kvier seg også for å si noe til legen.

– Vi ser ofte pasienter som kommer inn med andre type plager, men først når de er på vei ut forteller de om plagsomme symptomer rundt anus, sier Rashidi.

Bergland utdyper at alle fastleger kjenner til denne metoden og anbefaler at man heller går rett på sak. Det gjør det enklere for både legen og pasienten.

– For leger er anus kun en del av kroppen. Er det problemer, så må det undersøkes, forteller han.

Symptomer

Rashidi forteller at analsykdommer kan være veldig alvorlige og hvis du har plager, så bør det utredes. I boken ramser legene opp symptomer det kan være lurt å sjekke.

1. Det blør

2. Det klør

3. Det gjør vondt.

4. Det lekker.

De fleste av disse plagene er ufarlige og kan komme av alt fra hemoroider, sår og betennelse til sex-skader eller alder. Men et kort legebesøk kan hjelpe deg med å bli kvitt plagene samtidig som det utelukker alvorlige sykdommer.

Kløe i anus hos barn

De fleste småbarnforeldre har opplevd at barnet forteller om kløe rundt anus. Bergland og Rashidi har et klart råd: «Ta en titt i rompehullet til barnet ditt».

Veldig mange mistenker mark, og som oftest så er det nettopp det. Mark behandles enkelt med reseptfrie tabletter man får på apoteket.

Utslett kan også forårsake kløe. Her er legenes klare anbefaling å slutte med alt av såpe, olje og kremer rundt barnets anus.