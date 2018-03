Prisen er høyere enn for et vanlig nummer fordi «tjenesten automatisk dirigerer deg til sentralbordet eller operasjonssentralen til politiet nærmest deg», forklarer politiet på sine nettsider.

Det koster mer å ringe til femsifrede spesialnummer enn til vanlige telefonnummer. Operatørene krever forskjellig pris for å ringe til slike nummer.

Telenor tar 1,99 kroner per minutt for de fleste abonnementene pluss en startpris på 0,59 kroner. Telia-kunder må ut med 2,49 eller 2,99 kroner per minutt, i tillegg til startprisen på 0,89 eller 0,99 kroner.

Ikke lov i kundeservice

EU-domstolen har slått fast at det er ulovlig å ta i bruk dyre spesialnummer til kundeservice. Private aktører har derfor måttet slutte å bruke slike nummer.

Offentlige instanser omfattes imidlertid ikke av regelen og kan fortsette med spesialnummer. Det er ikke Forbrukerrådet særlig begeistret for.

– Etter at private aktører fikk marsjordre, mener vi det er naturlig at det offentlige følger etter. Hovedbudskapet er at det ikke skal være dyrt å ta kontakt med politi, sykehus eller andre offentlige instanser, sier Forbrukerrådets fagdirektør Anne Kristin Vie til TV 2.

Har endret frivillig

Vie påpeker at en del sykehus, blant annet Ahus, har endret til et vanlig nummer for å unngå å belaste pasientene med ekstra kostnader. Også Oslo og Bergen kommune har droppet sine spesialnummer.

SKAL IKKE VÆRE DYRT Å RINGE POLITIET: Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet mener det offentlige bør slutte med spesialnummer. Foto: Ole Walter Jacobsen/Forbrukerrådet

– All ære til dem som går foran med et godt eksempel. En gang i tiden var det et argument at det var lett å huske et spesialnummer. Det er greit når det gjelder nødnumrene, men de er tresifret og dessuten gratis. Når man skal ringe politiet, er det ingen grunn til å bruke spesialnummer, mener Vie.

– Hva synes du om politiet forklaring om at innringeren automatisk blir dirigert til nærmeste operasjonssentral?

– Det holder ikke. Når et sykehus klarer å rute en innringer riktig med et vanlig nummer, tror jeg politiet med litt innsats også skal klare det.

Ser ulempen

02800 er det nummeret politiet ber publikum om å ringe om folk har observasjoner eller informasjon som kan være av verdi for politiet. Politiet innrømmer at det er en ulempe at det koster mer å ringe 02800 enn et vanlig nummer.

– Det er også en risiko for at publikum ikke ringer inn tips på grunn av kostnadene ved å ringe, skriver seksjonssjef Asbjørn Rønnestad i en epost til TV 2.

Politiets femsifrede nummer ble innført i forbindelse med politireformen i 2000. Tanken var å gjøre det lettere for publikum å komme i kontakt med politiet.

Om man vil unngå å bruke det femsifrede nummeret, kan man lete fram det vanlige åttesifrede nummeret til nærmeste politistasjon.

Politidirektoratet vurderer alternative løsninger til dagens femsifrede nummer og har bedt Nasjonal kommunikasjonsmyndighet om å utrede saken.

– Vi avventer svar, opplyser seksjonssjef Asbjørn Rønnestad.

PS! TV 2 endret i fjor høst nummeret til TV 2 Sumo kundeservice. Nummeret er nå 987 02 232.