Det har gått 15 måneder siden 46-åringen forlot trenerjobben i Helsingborg og samtidig forsvant fra rampelyset. Nå kan Larsson være på vei tilbake, skal vi tro svensken i et intervju med den engelske avisen The Independent.

– Helsingborg er min by, men jeg vil ut av Sverige. Jeg vil jobbe som trener, og da handler det om Europa. Jeg sier ikke at jeg gjorde alt rett i Helsingborg, men jeg gjorde ikke alt feil heller, sier Larsson, som også svarer på spørsmål om hvor han ser seg selv om noen år.

– I England et sted. Jeg vil være i en stor klubb, i en av de store ligaene. Jeg forstår at jeg må overbevise som trener, men jeg tror jeg har potensial. Jeg har mye kunnskap å dele, og jeg er overbevist om at jeg kan formidle mine tanker til spillerne. Det vil tiden vise, sier 46-åringen.

Som spiller vant han mesterligaen med Barcelona og Premier League med Manchester United. Han la skoene på hylla og ble trener i 2009.

– Jeg ser ikke tilbake på hva jeg har oppnådd. Jeg forsøker å se framover, så jeg er aldri fornøyd. Når man er fornøyd, er det over, sier Henrik Larsson.

