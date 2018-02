Se Arsenal-Manchester City på TV 2 Sport Premium og Sumo torsdag kl. 20.45!

Kritikken haglet mot Arsène Wenger etter at hans Arsenal ble utspilt og ydmyket i ligacupfinalen mot Manchester City. Franskmannen får en rask mulighet til å rette på inntrykket, som han mener er veldig unyansert, allerede torsdag når lagene møtes i Premier League-dyst.

Ut mot kritikerne

– Det er en grunn til at de dominerer ligaen. Jeg er forbløffet over hvordan folk har analysert kampen. Det virker som om vi tapte for et lag i bunnen av femtedivisjon. Vi er skuffet over prestasjonen, men man må beholde perspektivet, sa Wenger på en pressekonferanse onsdag ifølge Mirror.

0-3-nederlag og fullstendig City-dominans fikk eksperter som Gary Neville til å hevde at Arsenal-laget mangler ryggrad.

– Du klarer alltid å finne bilder fra en kamp som underbygger det du tenker. Vi må leve med kritikken og slå samlet tilbake, sier Wenger.

Parallelt med sviktende resultater de siste sesongene har ropene om Wengers avgang blitt høyere. Etter over 20 år i klubben mener mange at nok er nok for 68-åringen, som har kontrakt ut neste sesong med Gunners. Tirsdag spekulerte flere britiske aviser i at Wenger er ferdig etter inneværende sesong.

Wenger er lei spørsmålene om hans avgang på pressekonferanse etter pressekonferanse, uke etter uke.

– Helt ærlig er det min siste bekymring. Det er min måte å tenke på, å holde fokus på neste kamp. Jobben min er å prestere og for andre til å dømme meg, sier Wenger.

– Jeg er forbløffet over at jeg må svare på det samme. Jeg har vært her i 21 år, jeg har avslått hele verden for å respektere kontrakten min.

Mener spillerne har sviktet Wenger

Blant forståsegpåerne i det britiske fotballordskiftet er Ian Wright. Den tidligere Arsenal-spilleren mener at ikke alt står og faller på Wenger. Spillerne har sviktet ham, sier Wright.

– Jeg vet ikke hva guttene kan gjøre for å betale tilbake for tilliten manager har vist dem. Jeg mener at de har sviktet ham mange ganger, og de gjorde det igjen på søndag, sier Wright ifølge Sky Sports.

Og han er ikke veldig optimistisk til fortsettelsen med Wenger ved roret.

– Jeg prøver å finne en grunn til at han skal få et siste år. For øyeblikket sliter jeg. De kunne i det minste prøve å legge ned innsats for å vinne Europaligaen. Tror jeg at det kommer til å skje? Nei, sier Wright.

Torsdagens storkamp mellom Arsenal og Manchester City på Emirates kan fort være vinne eller forsvinn for Gunners' håp om en plass i topp fire og plass i neste års Mesterliga. Avstanden opp til Tottenham på fjerdeplassen er på ti poeng.

Wenger kunne på onsdagens pressekonferanse også opplyse at Nacho Monreal er ute i tre uker med en skade i ryggen.