José Mourinho har gjennom hele sesongen gitt uttrykk for at han mener at midtbanekjempen Marouane Fellaini bør forlenge sin kontrakt på Old Trafford.

Men nå melder flere engelske medier, deriblant The Daily Mail og The Mirror, at belgieren har takket nei til Manchester Uniteds siste kontraktstilbud.

Fellaini har bestemt seg for å forlate Manchester United ved sesongslutt, og kan dermed gå gratis til en ny klubb som såkalt Bosman-spiller.

– Marouane Fellaini skal ha vært misfornøyd med at det tok for lang tid før United kom med et nytt kontraktstilbud, og han skal heller ikke være fornøyd med betingelsene i det siste kontraktstilbudet. Alt ligger dermed til rette for at han forlater klubben gratis i sommer, skriver

30-åringen er for tiden ute av spill på grunn av en kneskade. Etter at han ble hentet til Manchester United av daværende manager David Moyes har den høyvokste midtbanespilleren måttet tåle mye kritikk for sin innsats på banen.

Men José Mourinho har vist Fellaini tillit og vært fornøyd med det han har sett av spilleren. Derfor hadde manageren et håp om at han ville forlenge.

Nå skal altså imidlertid Fellaini ha gitt Mourinho beskjeden manageren ikke ville høre. Han forlater klubben ved sesongslutt.

Klubber i både Italia, Spania og Tyrkia skal alle være interessert i å hente Fellaini gratis til sommeren.