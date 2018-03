I dag er det 1. mars, og det betyr at våren er her.

Det er ikke mye som minner om vår dersom du nøyer deg med å kikke på termometeret.

Meteorologisk institutt har ansvar for å samle inn data om været. De forteller at det ble satt 21 kulderekorder for mars i natt.

Også i natt var det aller kaldest i Folldal, med minus 41,8 grader.

– Det er ny marsrekord for Hedmark fylke med god margin. Den forrige rekorden var på minus 39,5 grader, satt i Drevsjø i 1949, forteller Storm-meteorolog Olav Krogsæter.

MJØSA: Det er 22 kuldegrader i Gjøvik torsdag morgen, og isen er i ferd med å legge seg på Mjøsa. Foto: Asbjørn Øyhovden / TV 2

Også Buskerud og Oppland satt nye fylkesrekorder i natt.

Leirflaten i Oppland hadde minus 40,7 grader, og knuste rekorden fra 2001 på minus 35,5 grader. Dagali i Buskerud endte på 35,7 grader nå i formiddag, og slo så rekorden fra 1932 på minus 34,5 med en drøy grad.

Av de store byene var det bare Bergen som satte ny marsrekord, med minus 12 grader.

BERGEN: Klart, stille og rekordkaldt torsdag morgen. Foto: Ronald Toppe / TV 2

– En litt tvilsom rekord. Målestasjonen i Bergen lå tidligere på Kalfaret i Bergen, og der ble det målt minus 12,2 grader i mars 1870, sier Krogsæter.

Like kaldt i dag

I går var det varmegrader Troms og Finnmark, i dag synker temperaturen så vidt under null grader der. Sør-Norge får det like kaldt i dag som i går.

– Minus 10 langs kysten fra Østlandet og nordover på Vestlandet, minus 20-25 grader i Trondheim, sier Krogsæter.

I innlandet østpå blir det mellom 20 og 25 kuldegrader, minus 15-20 grader i de indre områdene på Vestlandet, og ned mot minus 40 i innlandet i Trøndelag.

TEMPERATUREN tidlig om morgenen: litt mindre kaldt de neste dagene.

Høytrykket ligger solid plantet over Skandinavia, og gjør at det er fint vær fra Vestfjorden og sørover til Sørlandet.

– I Agderfylkene går det fortsatt noen snøbyger langs kysten, og det kan drysse litt mellom Romsdalen og Trondheimsfjorden også, sier Krogsæter.

NEDBØR frem til midnatt mandag

Et lavtrykk øst for Jan Mayen sender et nedbørområde inn over Troms og Vest-Finnmark.

– Det blir en skyet dag fra Vestfjorden og norover i dag, og kan komme opp mot 30 centimeter snø i Troms. Også i Vest-Finnmark snør det, mens Øst-Finnmark slipper unna med en og annen byge.

Den gode nyheten er at vinden er i ferd med å minke, så nå kan du snart finne deg en lun krok og nyte at solen varmer i fjeset.

Det blåser opp i kuling fra sørvest langs kysten av Troms, og vinden kan komme opp i liten kuling fra østlig retning de mest utsatte stedene i Trøndelag og på Vestlandet.

– Det er bare langs Sørlandskysten at vinden kan komme opp i stiv kuling i dag også, sier Krogsæter.

I går stengte vind og snøfokk fjelloverganger både i Nord- og Sør-Norge, i dag er alt åpent.

Finværet fortsetter

Det blir ikke store endringene i været verken fredag, lørdag, søndag eller mandag.

Høytrykket svekkes litt, men ligger nesten i ro over Sør-Skandinavia, og Det blir fint vær fra Nordland i nord og nesten helt ut til Sørlandskysten.

– Aller finest på Vestlandet og nord for Dovre. Det kommer fortsatt inn snø langs kysten mellom Lindesnes og Kristiansand, og Østlandet får en del skyer, sier Krogsæter.

Det holder seg fortsatt kaldt, men ikke like beinkaldt som vi har hatt det de siste par dagene.

Troms og Finnmark får litt snø fredag. Fra lørdag er det bare Finnmarkskysten som får snø, resten av Nord-Norge får fint og kaldt vintervær gjennom helgen.