Det opplyser Forsvarsdepartementet onsdag.

Det opprinnelige mandatet for det norske styrkebidraget går ut 10. mars. Nå har regjeringen besluttet å videreføre den norske innsatsen ut 2018.

Fortsatt terrorfare

– Kampen mot ISIL i Irak er i en kritisk fase. Nesten alle områder som ISIL tidligere har kontrollert, er nå vunnet tilbake. Samtidig har ISIL fortsatt evne og vilje til å gjennomføre terrorangrep i og utenfor regionen, og til å destabilisere frigjorte områder. Derfor trenger Irak fortsatt støtte fra den internasjonale koalisjonen for å forhindre at ISIL vokser seg sterk igjen, og for å legge til rette for sivil stabilisering. Norge vil fortsette å bidra til dette, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i en uttalelse.

Det norske bidraget vil bestå av styrker fra Hæren og Forsvarets spesialstyrker pluss en kirurgisk enhet. Totalt omfatter bidraget rundt 130 personer.

Satser på nedtrapping

Forsvarsministeren understreker overfor TV 2 at området fortsatt er svært ustabilt, selv om IS er nedkjempet på mange fronter.

– Det er viktig for koalisjonen og for oss å være med på å stabilisere området, støtte irakiske myndigheter og irakiske styrker i å trygge omgivelsene for innbyggerne i Irak, sier Bakke-Jensen.

– Hvor lenge ser du for deg at det er behov for tilstedeværelse?

– Vi har nå varslet at vi blir ut 2018 samtidig som vi legger fram en strategi for nedtrapping. Vi ser for oss at om ting går som planlagt i et uforutsigbart område, så skal vi kunne trappe ned, men ut 2018 skal vi i hvert fall være.