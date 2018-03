Du kjenner han kanskje best som mannen bak hitlåten «What are words»: For syv år siden ble amerikanske Chris Medina (34) superstjerne i Norden på grunn av den låten.

Denne våren skal Medina igjen bli en som nordmenn lar seg underholde av. Lørdag står han på scenen i TV 2s nye direktesendte lørdagsprogram, Århundrets stemme.

Her skal han og ni andre artister synge kjente sanger fra de siste hundre årene, og det er TV-seerne som skal stemme frem en vinner etter ti uker.

– Jeg tror programmet vil være underholdende, lærerikt, veldig moro og utfordrende, sier Chris Medina til TV 2.

Vi møter han før en sangprøve i TV-studioet i Nydalen i Oslo. Her har de ti artistene allerede fått smuglytte på hverandres opptredener, og Medina mener at han vil møte hard konkurranse.

– Med så sterke konkurrenter, så går jeg ikke rundt og tenker at jeg kommer til å vinne dette. Jeg kjente ikke til noen av de andre artistene da jeg takket ja til programmet, men etter å ha gjort litt research, så innså jeg at dette vil ikke bli enkelt, sier Medina.

Han innrømmer at nervene er på plass før premieren av det nye TV-konseptet.

– Mitt mål er å gjøre mitt beste uten å dumme meg ut. Jeg vil prøve å vise Norge en annen side av meg selv, sier han.

ÅRHUNDRETS STEMME-ARTISTENE: Øverst fra venstre: Øivind «Elg» Elgenes (60), Frida Ånnevik (33), Chris Medina (34) og Eirik Søfteland (29). Nederst fra venstre: Nosizwe Baqwa (35), William Hut (44), Guri Schanke (56), Daniel Owen (18), Jannike Kruse (42) og Marianne Sveen (36). Foto: Espen Solli/TV 2

Sang til sin trafikkskadde kjæreste

Medina var 27 år gammel da han deltok i American Idol i 2011. Han kom ikke til direktesendingene av talentprogrammet, men i etterkant fikk han stor suksess med låten «What are words». Den nådde Billboard-listen i USA, og både i Norge og i Sverige toppet den hitlistene.

Balladen var dedikert til hans daværende forlovede Juliana, som hadde blitt skadet i en trafikkulykke like før de skulle gifte seg. I låten sang han at han ville bli ved hennes side, selv om hun var blitt hjerneskadet.

I dag, syv år senere, er Medinas liv annerledes:

– Jeg har gått ned i vekt, klippet håret, sluttet å gå med vest, flyttet til Norge, blitt far, hatt opp- og nedturer i karrieren, fått nye erfaringer og noen forhold har endret seg, sier han.

Etter tretten år sammen brøt Medina og kjæresten forlovelsen i 2014. Året etter ble det kjent at han hadde funnet lykken med norske Silje Skylstad Gotaas (31), og sommeren 2017 ble paret foreldre til lille Mila.

Flyttet til Norge

Nå har Medina bodd i Oslo i over ett år, og han har fått midlertidig oppholdstillatelse, slik at han kan jobbe i landet. Amerikaneren har også begynt på norskkurs.

– Å flytte hit har vært en unik erfaring. Til tider har det vært ekstremt utfordrende, men det har også vært fantastisk. Jeg er lykkelig med min lille familie, sier han.

Medina forteller at han trives som far, og han kan ikke få skrytt nok av samboeren.

– Jeg er glad jeg har en partner som Silje. Jeg tror ikke jeg hadde klart denne foreldrerollen alene, men hun er et naturtalent. Mila er et fantastisk barn, med en fantastisk personlighet. Jeg er lykkelig med den retningen livet mitt tar nå, sier han.

Vanskelig periode

Livet har ikke alltid vært en dans på roser for Medina. Etter «What are words»-suksessen gikk han gjennom en vanskelig periode.

I et intervju med prosjektet The Human Aspect, som ble publisert i fjor, forteller Medina åpenhjertig om hvor utfordrende det var for han å takle suksessen.

For Medina var det vanskelig at fokuset rundt han som artist var på hans private historie, og ikke hans musikk, forteller han i intervjuet. På et tidspunkt orket han ikke å gi ut ny musikk, fordi han ikke ville snakke om privatlivet i pressen.

Og forholdet mellom han og forloveden hadde sine utfordringer allerede to år før de brøt forlovelsen, forteller han til The Human Aspect.

– Det var vanskelig for meg at privatlivet og karrieren ble flettet sammen. For meg er det naturlig at livet går videre, musikksmaken endrer seg, folk blir eldre og ting skjer. Det var tøft for meg å føle at jeg ikke kunne endre meg, sier Medina til TV 2.

TV 2 har tidligere skrevet at Medina fikk masse hatmail og mistet svært mange fans da bruddet ble kjent.

Medina forteller videre i intervjuet med The Human Aspect at han fikk et usunt forhold til alkohol og mat i denne perioden, og han følte seg deprimert.

– Jeg vil ikke kalle det et alkoholproblem, men det var en periode på ett år hvor jeg utagerte på mange ulike måter. Jeg kunne forsvinne for måneder av gangen uten å fortelle folk hvor jeg var. Jeg kaller det heller ikke en depresjon, men en vanskelig periode i livet, sier han.

NORGESVENN: Chris Medina var ofte på norgesbesøk da han først slo gjennom som artist. Her er han gjesteartist på Idol Norge i 2011. Foto: TV 2

Om eks-forloveden: – Alt har blitt sagt

I dag ønsker ikke Medina at fokuset skal være på eks-forloveden og hva hun synes om hans liv i Norge.

– Det er uansett et vanskelig spørsmål, for om du spør meg om jeg er lykkelig med å være her, så er svaret mitt i dag ja. I morgen kan det være verre, og senere kan det være den verste dagen i mitt liv hvor jeg bare vil hjem og få en klem av mamma, sier han.

Medina forteller at han kan bli lei av å stadig få de samme spørsmålene om hvordan det går med hans tidligere forlovede.

– Det er ingenting mer å si om det, alt har blitt sagt, sier Medina.

– Jeg snakker med henne daglig, og hun har det bra. I min familie er alle lykkelige med hvordan ting er nå, og vi støtter hverandre. Det er alt jeg kan be om, sier han.

SUPERSTJERNE: Chris Medina ble stor i Norge og Sverige. Her spiller han på VG Lista Topp 20 på Rådhusplassen i 2011. Foto: Stella Pictures

Forsvant fra rampelyset

Medina forsvant fra rampelyset i en periode da han hadde det som verst. Tiden borte fra kjendistilværelsen brukte han til å finne seg selv igjen.

– Jeg tok en pause for å finne evnen til å takle kritikk og press, og jeg måtte finne ut hva jeg ville gjøre med mitt liv. Jeg måtte få orden på livet mitt. Jeg ble et kjent navn i en tid da livet var forvirrende, dramatisk og tragisk. Alt skjedde i en tid jeg ikke hadde begge beina på bakken, og det gjorde ting verre, sier Medina til TV 2.

– Hvordan kom du deg opp igjen?

– Ved hjelp av Silje, familien min og en forståelsen fra alle rundt meg. Jeg så meg selv i speilet og sa til meg selv: «Du skal bli far, nå må du samle deg. Du kan ikke gråte over hva folk mener og deres kritikk for alltid», sier han.

Ny musikk

De siste årene har han skrevet musikk, og i fjor holdt han julekonserter rundt omkring i hele Norge.

Nå er han aktuell med en ny låt, kalt «Cut me», som handler om å takle kritikk og finne en styrke slik at man ikke lar andres meninger påvirke seg.

– Det føles bra å utgi musikk hvor jeg snakker fra hjertet i alle tekstene og i alle melodiene. Tidligere skrev jeg låter som kun var gode låter, men det er ikke nok nå. Jeg vil skrive låter som jeg har en følelsesmessig tilknytning til. Der jeg var tidligere i livet, var jeg redd for å åpne meg opp om mine følelser, men nå er tiden inne for det. Jeg har kommet over det hinderet, sier han.

Chris Medina synger sin nye låt «Cut me» i God morgen Norge

Ny livsstil

Medina har også lagt om livsstilen de siste årene.

– Jeg prøvde å gå ned i vekt for mange år siden, og jeg gjorde en god jobb da, men folk som er ulykkelige har en tendens til å gi opp. Det er vanskelig å være målrettet når du er så langt nede. Da er det enklere å sove, spise og være lat, sier han.

Da han fant ut at han skulle bli far, tok han derimot grep.

– Å få et barn er det som har endret livet mitt mest. Jeg innså at jeg ikke ville dø mens datteren mitt fortsatt var ung. Jeg vil ikke forsvinne, og jeg vil ikke leve med unnskyldinger, sier han.

NY LIVSSTIL: Chris Medina har lagt om livsstilen etter at han ble far. Her er han fotografert i forbindelse med promoinnspillingen til Århundrets stemme tidligere i år.Foto: TV 2

Skal ikke synge hitlåten sin

Det er Guri Solberg (41) som skal lede Århundrets stemme. Ivar Dyrhaug (68) og Bertine Zetlitz (42) utgjør ekspertpanelet i programmet, men det er TV-seerne som bestemmer hvem av artistene som får bli med videre. Etter ti program står én artist igjen som vinner.

Disse låtene fra 60-tallet skal de synge i første program: William Hut (44) - «Moon River» av Henry Mancini og Johnny Mercer

Øivind «Elg» Elgenes (60) - «Blowin' in the Wind» av Bob Dylan

Chris Medina (34) - «The House of the Rising Sun» av The Animals

Nosizwe Baqwa (35) - «Satisfaction» av The Rolling Stones

Guri Schanke (56) - «In My Life» av The Beatles

Eirik Søfteland (29) - «I Got You (I Feel Good)» av James Brown

Daniel Owen (18) - «My girl» av The Temptations

Marianne Sveen (36) - «Dr. Feelgood» av Aretha Franklin

Jannike Kruse (42) - «Aquarius» fra filmen «Hair»

Frida Ånnevik (33) - «Woodstock» av Joni Mitchell

Under premieren er det tiåret 60-tallet som er i fokus. Den første lørdagen er det ingen som må reise hjem, men artistene får med seg sine seerstemmer videre til neste uke. Neste lørdag må første artist forlate Århundrets stemme.

Medina har ikke planer om å synge superhiten sin på Århundrets stemme.

– Nei, det ville vært rart. Men om noen av de andre deltakerne synes at «What are words» er tiårets beste sang og vil synge den, så har de lov til det, sier han og ler.

Se premieren av Århundrets stemme på TV 2 lørdag 3. mars klokken 20.00. Du kan også se programmet på TV 2 Sumo.