Helt siden 1998 har Monica Lewinsky (44) holdt fast med at forholdet til den daværende amerikanske presidenten Bill Clinton (71) var gjensidig.

I en kronikk i Vanity Fair, hvor Lewinsky er fast skribent, skriver hun at hun ikke lenger er sikker på at forholdet var gjensidig.

«Det var snakk om en skjev maktfordeling. Han var president – verdens mektigste mann. Jeg var en 22 år gammel praktikant ute i mitt livs første jobb. For bare fire år siden var jeg sikker på at jeg valgte å gjøre som jeg gjorde. Nå er jeg i tvil», skriver hun.

Lewinsky viser til #MeToo-bevegelsen.

Siden i fjor har en rekke mektige menn, som filmprodusent Harvey Weinstein (65) og skuespiller Kevin Spacey (58), blitt avslørt som voldtektsmenn og overgripere.

I kronikken skriver hun at hun nylig fikk en kortfattet e-post som forandret alt:

«Jeg er lei meg for at du var så alene», stod det.

I 1995 Monica Lewinsky smiler fra øre til øre etter å ha fått praktikantjobben i Det hvite hus, hvor Bill Clinton var sjefen.

«Ensomhetens hav»

Lewinsky ble rørt av e-posten, og forteller at den satte ord på nøyaktig det hun følte – at hun var et offer.

«Ut av alle de forferdelige tingene som fulgte etter skandalen, var ensomheten den verste. Jeg følte meg som en frisvømmer i ensomhetens hav. Men nå vet jeg at jeg aldri var alene – heller ikke dengang», skriver hun.

Hun mener at mye ville vært annerledes hvis avsløringen skjedde i dag.

FAMØST: Dette bildet av Bill Clinton som gir Monica Lewinsky en klem under en hagefest utenfor Det hvite hus i november 1996 ble spredt på nett etter skandalen var et faktum. Foto: AP

«Det er veldig komplisert, men nå er jeg sikker på at ting ville vært annerledes hvis det skjedde i dag. Nå vet jeg at det er en stor, stum stillhet som tvinger kvinner som meg til taushet. Jeg skylder jeg alle de modige kvinnene i #MeToo-bevegelsen en takk. De har gitt meg ny klarhet og de har kurert ensomheten min».

Videre skriver hun om maktmisbruk:

«Han var 27 år eldre enn meg, med nok livserfaring til å vite bedre. Dengang var han på toppen av karrieren sin, mens jeg akkurat hadde fått min første jobb etter college», skriver hun. (Til trollene, både demokrater og republikanere: Ingenting av det over fjerner mitt ansvar for det som skjedde. Jeg angrer hver dag».

Nektet for seksuelt forhold

Det var i 1998 at det ble avslørt at den gifte presidenten Bill Clinton fra 1995 til 1997 hadde hatt et seksuelt forhold til den 22 år gamle praktikanten Monica Lewinsky i Det hvite hus.

Clinton har siden 1975 vært gift med politiker Hillary Clinton (70), som i 2016 tapte det amerikanske presidentvalget mot Donald Trump (71).

STOD PÅ SITT: Clinton ble i 1998 stilt for riksrett etter å ha gitt falsk forklaring og for å ha motsatt seg etterforskningen av affæren. Foto: AP

Lewinsky fikk hard medfart fra både medier og advokater, og både hun og hennes familie mottok en rekke grove trusler i årene som fulgte.

I 1998 ble Bill Clinton stilt for riksrett etter å ha gitt falsk forklaring og å ha motsatt seg etterforskningen av sin affære med Monica Lewinsky.

Clinton ble frikjent etter å ha kommet med de nå famøse ordene «I did not have sexual relations with that woman».

Senere innrømmet han at forholdet likevel hadde funnet sted.

Ut mot nettmobbing

I et intervju med The Guardian i 2016, fortalte Lewinsky om nettmobbing og hvordan hun nå engasjerer seg for å motarbeide at dette skjer.

– Skammen fester seg til deg som tjære, fortalte hun avisen.

Under en konferanse arrangert av forretningsmagasinet Forbes, snakket hun ut om nettmobbing og fortalte hvordan hun selv har opplevd å bli mobbet på nett.

KAOS: Medieoppstyret etter skandalen var enormt. Her er Monica Lewinsky på vei inn til et møte med sin advokat Judy Smith (t.h) i Washington i juli 1998. Foto: AP

– Jeg mistet ryktet mitt, og jeg mistet selvtilliten min, uttalte hun.

I et intervju med Vanity Fair i 2014 fortalte hun at selv om hun følte at sjefen hennes utnyttet henne, så var forholdet gjensidig.

– Misbruket kom i kjølevannet etter at forholdet ble kjent da jeg ble gjort til syndebukk for å beskytte hans mektige posisjon, fortalte hun.

I intervjuet kommer det også frem hvor problematisk Lewinsky syntes det var at det virket som Hillary Clinton valgte å skylde på henne og ikke på Bill.

Sliter med å finne jobb

Lewinsky flyttet til London i 2005 hvor hun tok en mastergrad i sosialpsykologi og leverte en avhandling som hun kalte «En undersøkelse av tredjeperson-effekten og publisitet før en rettssak».

TALER: Lewinsky under Cannes Lions i 2015, hvor hun snakket om nettmobing og hets. Foto: AP

Etter at den verste mediestormen roet seg, bestemte Lewinsky seg for å designe håndvesker. I tillegg stilte hun opp i reklamer for slankeselskapet Jenny Craig.

I Vanity Fair-artikkelen fra 2014 uttalte hun at hun ble innkalt til flere intervjuer etter mastergraden i London var bestått.

Hun søkte på jobber som hadde med kreativ kommunikasjon og veldedighetsarbeid å gjøre, men hun har foreløpig bare fått avslag på jobbene hun har søkt.

Monica Lewinsky er fortsatt singel, og har ingen barn.

«Etter alt dette, gjennom de siste månedene, har jeg gjentatte ganger blitt minnet om et meksikansk ordtak: 'De prøvde å grave oss ned. De visste ikke at vi var frø'», avslutter Lewinsky kronikken sin med.