Det italienske fotballforbundets visekommissær Alessandro Costacurta sier til Gazzetta dello Sport at han mener Conte er en av dem som ville gjort jobben best.

– Jeg vil definitivt snakke med ham i løpet av noen måneder, sier Costacurta som leder arbeidet med å finne en ny landslagssjef til Italia etter Gian Piero Ventura.

Store navn på blokken

Ventura fikk sparken etter å ha blitt slått av Sverige i omspillskampene til sommerens VM.

Conte ledet det italienske landslaget til kvartfinale i europamesterskapet i 2016 før han tok over Chelsea. Men etter å ha ledet London-laget til seriegull i fjor er framtiden nå usikker etter en skuffende sesong på Stamford Bridge.

Det er flere navn på blokka til det italienske forbundet, deriblant Roberto Mancini, Carlo Ancelotti, og Claudio Ranieri.

– Conte har allerede vist at han vet hva som innebærer å være landslagssjef, men det har ikke de andre kandidatene. Det betyr ikke at jeg ikke vil være fornøyd med Mancini eller Ancelotti, selv om Carlo Ancelotti ser ut til å ha fjernet seg fra diskusjonen.

Luigi Di Biagio ble flyttet opp fra 21-laget som midlertidig erstatter for Ventura til en ny landslagssjef er på plass. Italia spiller vennskapskamper mot Argentina og England i slutten av mars måned.

Enrique kan bli erstatter

Samtidig som Conte dras frem som førstevalget til Italia-jobben ryktes det at Luis Enrique blir italienerens erstatter på Stamford Bridge. Den tidligere Barcelona-treneren står for øyeblikket uten jobb og vurderer nå å sparke karrieren i gang igjen i Chelsea.

Ifølge Telegraph avhenger mye av om Enrique er villig til en nedgang i lønnen sammenlignet med de 180 millioner kronene han fikk i årslønn som trener for Lionel Messi og Co. Conte har på nåværende kontrakt i like i overkant av 100 millioner kroner i året, og det er ventet at italieneren er ferdig i klubben etter sesongen selv om han har ett år igjen av avtalen.

Dersom lønnsvilkårene er et hinder for Enrique, nevnes Thomas Tuchel og Maurizio Sarri som alternativer.