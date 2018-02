36-åringen, som totalt har vunnet 20 Grand Slam-titler i sin karriere, vant både Australian Open og Wimbledon-troféet i 2017 etter å ha gått sju år uten et stort trofé.

Sveitseren ble belønnet med den prestisjetunge utmerkelsen «Laureus World Sportsman of the Year» på en storslått galla i Monaco for bragden.

– Jeg trodde aldri at jeg kunne komme tilbake på dette nivået. Det året jeg hadde i fjor var noe jeg aldri trodde jeg ville oppleve, sa Federer etter å ha mottatt prisen, ifølge BBC.

Han slo superstjerner som Cristiano Ronaldo (fotball), Chris Froome (sykkel) og Lewis Hamilton (formel 1) i kampen om den gjeve prisen.

– Denne prisen betyr mye for meg. Comebacket var veldig følelsesladd. Året i fjor var en drøm som gikk i oppfyllelse for meg, sa Federer, som også fikk en pris for årets comeback på gallaen.

Tennisstjernen Serena Williams stakk av med prisen for årets kvinnelige idrettsutøver etter å ha vunnet sin 23. Grand Slam-turnering i 2017.

Roma-spiller i fotball Francesco Totti fikk pris «årets ærespris», mens den brasilianske fotballklubben Chapecoense ble tildelt prisen for «beste sportsøyeblikk» etter hvordan de responderte etter flyulykken i 2016.



I den tragiske ulykken mistet 19 spillere fra klubben livet. Også en stor del av Chapecoenses støtteapparat var blant de i alt 71 omkomne.



Disse var nominert:

Årets mannlige idrettsutøver i verden:

Vinner: Roger Federer.

Også nominert: Cristiano Ronaldo (Portugal, football), Mo Farah (England, friidrett), Chris Froome (England, sykling), Lewis Hamilton (England, Formel 1), Rafael Nadal (Spania, tennis).

Årets kvinnelige idrettsutøver i verden:

Vinner: Serena Williams.

Også nominert: Garbine Muguruza (Spania, tennis), Caster Semenya (Sør-Afrika, friiidrett), Allyson Felix (USA, friidrett), Katie Ledecky (USA, svømming) Mikaela Shiffrin (USA, alpint)