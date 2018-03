I løpet av bare noen få år har det skjedd mye rundt selvkjørende biler. En rekke produsenter har nå biler med selvkjørende teknologi ute på veiene. Og felles for de fleste av dem er at de egentlig kan mye mer enn de får "lov til" så langt.

De fleste produsentene holder nemlig igjen. De tør ikke slippe bilene helt løs, før både teknologi og lovverk har blitt testet nøye og grundig. Derfor er et menneske bak rattet fortsatt viktig, for å kunne ta over hvis det blir nødvendig.

Puttes inn i varmeskap

Ford er en av dem som er langt framme på selvkjørende teknologi. De har en stund hatt et forsøksprosjekt gående i Miami, med pizzakjeden Dominos.

Slik kan pizzabudet se ut, om ikke veldig mange år.

Målet er å finne ut hvordan kundene reagerer på å få pizzaen levert av en bil, ikke et menneske.

Ford bruker sine selvkjørende biler, som er spesialutrustet for transport av pizzaer.

De rykende varme pizzaene blir puttet inn i et spesielt varmeskap i bilens baksete, før bilen kjører avgårde til kundene.



Når bilen ruller opp ved avtalt adresse, taster kunden så en oppgitt kode på en terminal festet til bilen – og pizzaen kan hentes ut.

Tanken er at bilen skal rulle opp foran avtalt adresse, og at kunden henter ut pizzaen ved å trykke inn en kode.

Vi fikk en sniktitt, på Fords eget forskningssenter

Sorte vinduer

Miami er for øvrig ikke et tilfeldig valg. Byen er stor og sliter med svært høy trafikktetthet. Trange gater, dobbeltparkeringer og kronglete adkomst til mange adresser, gir ekstra utfordringer for de selvkjørende bilene.

Så langt er det et viktig poeng for Ford og Dominos å finne ut om kundene er komfortable med denne løsningen og vil bruke den. Vinduene i testbilene er sorte, slik at det ikke skal være lett å se at det sitter en sjåfør i bilen. Men det gjør det altså – i alle fall foreløpig...

Nettopp varelevering som dette er noe selvkjørende biler kan bli svært viktig på. Her er det store penger å spare, samtidig som jobben kan gjøres mer fleksibelt og effektivt enn i dag.

