Admiral James Foggo er mannen som skal lede 35.000 soldater fra 30 land i øvelsen Trident Juncture til høsten. Scenariet er at Norge er under angrep.

I et ekslusivt intervju med TV 2 forteller den militære topplederen i NATO om den historiske øvelsen.

Vi advare Russland

– Det er en utrolig treningsmulighet for alle involverte parter. Jeg tror det også sender en klar beskjed til andre som vil true alliansen.

– Hvem skulle det vært?

– Jeg tror det er en nabo som ikke er så glad i alliansen. Jeg refererer til Russland, sier admiralen.

Mens USAs president, Donald Trump, har sådd tvil om sitt engasjement for NATO, er en av hans fremst militære ledere ikke i tvil om NATO-prinsippet «en for alle og alle for en».

– I baklomma uansett hvor jeg går har jeg en kopi av NATO-traktaten. Artikkel fem sier at hvis en blir angrepet vil NATO reagere. Det gjorde våre venner og allierte da USA ble angrepet 11.september 2001. Det var første gang artikkel fem ble brukt. Det er sikkert som banken. Vi er der for dere hvis dere trenger oss, sier admiralen til TV 2 og legger til:

– Vi er ikke aggressive og egler ikke til kamp. Men beskjeden som vil bli formidlet til enhver motstander av NATOs partnere og allierte er at hvis vi trues, vil vi respondere.

Demonstrerer NATOs solidaritet

Det er første gang mannen som skal lede Trident Juncture uttaler seg om den gigantiske øvelsen i Norge. Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen mener øvelsen er en svært viktig test for både Forsvaret og det sivile samfunnet.

– Kan dette bli en realitet eller er det krigspropaganda?

– Vi gjør alt for at dette ikke skal bli en realitet. NATO-alliansens sikkerhetsgaranti er viktig for Norge. Vi har som formål å avskrekke enhver motstander fra å bruke makt mot noen av de allierte i NATO.

– Det vi håper er at øvelsen vil demonstrere solidariteten i NATO, demonstrere den militære styrken NATO faktisk besitter og hindre at vi får behov for dette i en virkelig sammenheng, sier forsvarssjefen til TV 2.