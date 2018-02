Under et intervju med The Real Daytime ble Mel B, også kjent som Scary Spice, spurt om hun visste om noen som skulle i det kongelige bryllupet som går av stabelen i mai.

Da kunne hun bekrefte at alle Spice Girls fem medlemmer har fått en invitasjon. Mel B kunne også avsløre at de kommer til å opptre.

Inntrykk

Det er Prins Charles som er vert for den private bryllupsfesten som går av stabelen på Windsor slott 19.mai.

TV2s kongehusekspert, Kjell Arne Totland, sier at Prins Charles alltid har vært en stor fan av Spice Girls - og de av ham. Totland sier at Prins Charles og Prins Harry møtte det legendariske jentebandet sammen med Nelson Mandela i Sør-Afrika.

– Den gang var Harry bare en tenåring og fortsatt litt blyg, men det gjorde tydeligvis inntrykk på ham. Trolig har Meghan Markle også vært fan av jentebandet, og nå sørger svigerfar Charles for at hun får møte dem i sitt eget bryllup, sier Totland.

80 millioner album

Spice Girls blir regnet som verdens mest fremgangsrike innnenfor sin sjanger i pop-musikken. I løpet av 90-tallet solgte de mer enn 80 millioner album og singler før de ble oppløst i 2001.

Etter bandsuksessen har de fem jentene hatt varierende suksess med egne karrierer. Alle jentene har utgitt soloalbum, men den store suksessen har uteblitt.

Det er Victoria Beckham som har hatt størst suksess av de fem jentene. Hun er som kjent gift med fotballspilleren David Beckham, og har de siste årene slått seg stort opp som designer.

Nå skal de fem jentene altså gjenforenes, og de har blitt enige om å gjennomføre en rekke konserter i England og USA i løpet av sommeren.

Om de velger å ta turen innom Norge, gjenstår å se...