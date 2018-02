Onsdag kl. 2015 på TV 2 Sportskanalen og tv2sumo.no: Larvik-Byåsen.

Siden 2011 har Norges Håndballforbund og Norsk Topphåndball arbeidet mot et forslag om en frist der eliteserieklubbene på dame- og herresiden må ha positiv egenkapital for å kunne spille i Eliteserien.

I 2015 ble datoen satt til 31. desember 2018.

Håndballpresident Kåre Geir Lio registrerer at dette tøffe kravet har gitt resultater.

– Veldig mange klubber har forbedret seg. Den totale situasjonen i norsk håndball er veldig mye bedre enn det den var. Så er det også noen som sliter, sier Lio.

– Er det noen klubber du er spesielt bekymret for?

– Alle kjenner situasjonen i Larvik og vet at den er krevende, svarer håndballpresidenten.

– Uaktuelt å drive på førstedivisjonsnivå

Larvik gikk over tre millioner i overskudd i 2017, men må likevel samle inn svimlende 5,7 millioner kroner de neste ti månedene for å unngå degradering. Daglig leder i klubben, Bjørn Bjune, tror de skal klare kravet, men ser svært mørkt på en eventuell degradering til førstedivisjon.

– Vårt utgangspunkt og vår plan er at de kravene skal vi møte innen årets utgang, sier Bjune.

– Å tro at man kan drifte denne klubben videre på førstedivisjonsnivå er uaktuelt, legger han til.

– Blir dere flytta ned, så er det like greit å legge ned klubben?

– Dere kjenner til inntektsnivået i førstedivisjon, og da tror jeg du har svaret på det spørsmålet, svarer Bjune.

Sponsorutfordringer

Det er en utfordring for Larvik å få sponsorer til å dekke den negative egenkapitalen. Løsningen på problemet er å gire opp den sportslige satsingen, for så å selge inn ideen om å løfte laget til øverste europatopp innen to år.

– Det er ingen enkel utfordring å komme seg tilbake i toppen av Europa, men det er det vi har tenkt til å ta fatt i, forklarer Larviks daglige leder.

For å få på plass en meget ambisiøs sportslig satsing sponsorer er villig til å betale for, må Larvik bruke mer penger. Dermed er neste sesongs Champions League er viktig, som gjør det meget viktig for den tidligere storheten å enten vinne serien eller sluttspillet.

– Kan du si noe om forskjellen på å hente de pengene med eller uten Champions League-deltagelse neste år?

– Nei, det vil jeg ikke gå inn på, avslutter Larviks hardt pressede sjef.