Den spanske stjernespissen, som ble hentet fra Real Madrid i sommer, startet sesongen glimrende på Stamford Bridge.

Nå har Morata imidlertid ikke scoret på ti kamper, noe som får den britiske avisen Telegraph til å spekulere på hva som er galt.

– Klager på alt

Hengende over seg har han et ryggproblem han ikke ser ut til å bli kvitt, men avisen peker også på et annet problem:

At Morata «klager på stort sett alt».

– Chelsea insisterer på at Morata er fornøyd og har tilpasset seg livet i England, men ryktet fra garderoben sier at spanjolen liker å syte, skriver Telegraph, gjengitt av Mirror.

Enten det er om dommerne, motstandernes forsvarsspillere eller egne smerter og plager, så syter Morata. Dette skal ha gått så langt at det har begynt å irritere lagkameratene.

Videre blir han beskrevet som en person som alltid har et «halvtomt glass», og avisen mener spillerens holdninger kan være en del av grunnen til formduppen.

Kamerat døde i bilulykke

En annen grunn bak Chelsea-spissens grusomme form kan være skaden han nylig har kommet tilbake fra. Han måtte stå over flere kamper i starten av februar, og Antonio Conte uttrykte sin bekymring.

– Morata har mistet mange kamper, og vi sliter med å finne ut hvorfor han har smerter i ryggen. Om du spør meg om han er ute i én dag, én måned eller resten av sesongen – jeg vet ikke. Av den grunn er jeg litt bekymret. Alle vet hvor viktig han er, sukket Chelsea-manageren.

I tillegg stod Morata overfor en personlig tragedie i slutten av januar, da en av hans beste venner døde i en bilulykke. Det meldte Telegraph for en måned siden.