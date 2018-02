Hyundai har allerede stor suksess i Norge med den elektriske utgaven av sin Ioniq.

Snart skal den få selskap av enda en elbil fra koreanerne. I dag viste de nemlig fram sin Kona Electric for første gang. Dette er den første elektriske SUV-en med folkelig prislapp. Dermed har den også potensiale til å bli en stor salgssuksess her hjemme.

Kona Electric kommer i to versjoner, med batteripakker på henholdsvis 39 kWh og 64 kWt.

Ny målestandard

De to har naturlig nok også forskjellig rekkevidde. Kjøper du bilen med den minste batteripakken, er den offisielle rekkevidden på 300 kilometer. Den største skal klare klasseledende 470 kilometer.

Begge disse tallene er målt etter den såkalte WLTP-standarden, den skal være mer realistisk og reell enn NEDC-målingene som så langt har vært "valutaen" for elbilene. WLTP står for øvrig for Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure. (Ja, vi kommer nok til å holde oss mest til forkortelsen!)

Til sammenligning har nye Nissan Leaf et WLTP-tall på 270-285 kilometer på blandet kjøring.

Kona er en kompakt SUV, bagasjerommet blir nok fort litt snaut for familier som tenker å ha den som eneste bil.

Hente ut mye rekkevidde

Med dette går Kona med den største batteripakken til topps i klassen, her får de folkelige konkurrentene virkelig noe å bryne seg på.

Ioniq har vist at Hyundai er gode på å hente ut maks rekkevidde av batterikapasiteten, med Kona Electric skal de ha tatt dette enda et skritt videre.

Med minste batteripakke har bilen en ytelse på 135 hestekrefter, den største har 204 hestekrefter.

Hyundai forteller at begge utgavene av Kona Electric kan lades til 80 prosent på 54 minutter, forutsatt at man bruker en 100 kW hurtiglader.

Med en 7,2 kW-lader vil det ta 9 timer og 40 minutter å lade det største batteriet. Tilsvarende er tiden 6 timer og 10 minutter for den minste batteripakken.

Moderne interiør, med bred og karakteristisk midtkonsoll.

Ikke firehjulstrekk

Kona er en kompakt SUV. Den elektriske utgaven er to centimeter lengre og én centimeter høyere enn "standard" Kona. Bilen er registrert for fem, men bagasjerommet er nok ikke helt i familiestørrelse. Det rommer i utgangspunktet 332 liter, dette øker til 373 uten egen oppbevaring for ladekabler.

Hyundai opplyser at bilen ikke kommer med firehjulstrekk, heller ikke mulighet for hengerfeste. Om det kan bli endringer på dette etter hvert, er ikke kjent.

Offisielle priser er heller ikke klare, men rimeligste utgave bør nok plassere seg under 300.000 kroner for å være konkurransedyktig. Her blir særlig nye Nissan Leaf en tøff konkurrent.

Kona Electric ankommer Norge i juni, det store spørsmålet blir hvor stort antall den kommer i videre...

Navn fra Hawaii

Kona kommer til Norge i juni 2018. Den norske importøren har tidligere opplyst at de har registrert hele 16.000 interessenter på bilen.

Den store utfordringen blir da å skaffe biler til alle som vil ha. Det er i dag lange ventelister på elektrisk Ioniq. Hvis det samme skjer med Kona Electric, vil nok det også gå ut over salget. Nissan hevder for eksempel at de skal klare å levere sin Leaf uten særlig ventetid, samtidig er en rekke nye elbiler på vei ut i markedet de kommende to-tre årene.

PS: Lurer du på hvorfor bilen heter Kona? Jo, den er rett og slett oppkalt etter en kystlinje og et område på Hawaii. Dermed følger Hyundai opp tradisjonen med å navngi flere av bilene sine etter geografiske steder.

Se video av nye Kona under: