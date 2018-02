Regjeringen i Danmark ønsker å gjøre det mulig å straffe kriminalitet begått i utvalgte ghetto-områder dobbelt så hardt som normalt.

Dette er en del av planen om å fjerne alle ghetto-områder i Danmark innen 2030, sier statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Regjeringen har listet opp 22 områder i Danmark som "ghettoer", og i disse områdene er mer enn 50 prosent av innbyggerne innvandrere.

Misforstått

Forslaget har møtt mye motstand, men statsministeren mener han har blitt misforstått. Rasmussen påpeker i et intervju med Danmarks Radio at det er gjerningsstedet, og ikke gjerningsmannen som skal straffes dobbelt.

Bor du i ett av områdene regjeringen har listet opp som «ghetto» og utfører en kriminell handling, betyr ikke det at du automatisk får dobbelt straff. Men utfører du en kriminell handling i ett av områdene regjeringen har listet opp, får pipa en annen lyd. Da blir du dobbelt straffet for å ha begått en kriminell handling i det aktuelle ghetto-området.

Norsk modell

John Roger Lund er enhetsleder for Oslo Politiet Øst. Han har hatt ansvaret for etterforskningene etter en rekke alvorlige hendelser på Holmlia den siste tiden. Lund er godt fornøyd med den norske modellen, og ønsker ikke at et lignende forslag skal innføres i Norge.

– Det finnes muligheter i straffeloven om å straffe personer som begår organisert kriminalitet med hardere straffer, men jeg mener den norske modellen hvor alle skal behandles likt fungerer godt, og er et prinsipp vi må bevare, sier Lund til TV 2.

– Diskriminerende

Men det er flere som stiller seg kritisk til den danske regjeringens forslag. Landsforeningen for forsvarsadvokater mener at prinsippet bryter med lik straff for like forhold, det skriver Danmarks Radio.

Flere beboere som bor i områdene regjeringen har listet opp som «ghetto» mener forslaget er diskriminerende og at det ikke vil løse problemene.

Formannen for Brabrand Boligforening, Keld Albrechtsen, sier til Danmarks Radio at han frykter regjeringens forslag vil sende et «uheldig signal» til de familiene som skulle ønske å flytte til disse områdene.

– Hvis vi skal få folk til å flytte til utsatte boligområder, så handler det om å skape trygghet, sier statsministeren.