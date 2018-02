Nettstedet Transfermarkt, som overvåker det europeiske overgangsmarkedet, opererer med en oversikt over hvilke fotballstjerner som er på utgående kontrakt.

Disse spillerne står fritt til å forlate klubbene sine 1. juli, uten at den nye klubben trenger å punge ut med en overgangssum.

Riktignok vil interesserte klubber måtte belage seg på å betale heftige agenthonorarer og andre summer som hører med store overganger.

På listen er profilerte veteraner som Arjen Robben (Bayern München), Giorgio Chiellini (Juventus), Franck Ribéry (Bayern München), Zlatan Ibrahimovic (Manchester United), Santi Cazorla (Arsenal), Yaya Touré (Manchester City) og Juanfran (Atlético Madrid).

Blant spillere som fortsatt er i 20-årene, og der av er rangert som de mest verdifulle av Transfermarkt, finner en spillere som Stefan de Vrij (Lazio), Emre Can (Liverpool), Mario Balotelli (Nice), Jack Wilshere (Arsenal), Bernard (Shakthar Donetsk), Max Meyer (Schalke) og Luke Shaw (Manchester United).

– Emre Can er det største kuppet

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller mener Emre Can skiller seg ut som den beste handelen blant navnene på listen.

Spillere på utgående kontrakt Stefan de Vrij, Lazio

Emre Can, Liverpool

Mario Balotelli, Nice

Jack Wilshere, Arsenal

Bernard, Shakhtar Donetsk

Max Meyer, Schalke

Luke Shaw, Manchester United

Milan Badelj, Fiorentina

Kwadwo Asamoah, Juventus

Marouane Fellaini, Manchester United

Oguzhan Özyakup, Besiktas

Yohan Cabaye, Crystal Palace

João Moutinho, Monaco

Giorgio Chiellini, Juventus

Arjen Robben, Bayern München

Iván Marcano, Porto

Hatem Ben Arfa, PSG

Juanfran, Atlético Madrid

Pontus Wernbloom, CSKA Moskva

Facundo Ferreyra, Shakthar Donetsk

Zlatan Ibrahimovic, Manchester United

André-Pierre Gignac, Tigres

Franck Ribéry, Bayern München

Santi Cazorla, Arsenal

Ashley Young, Manchester United Kilde: Transfermarkt.com

Italienske medier har i lang tid koblet Liverpool-profilen til Juventus, som de siste årene har hentet en rekke stjerner gratis. Deriblant Dani Alves, Sami Khedira, Kingsley Coman og Paul Pogba.

– Emre Can er det største kuppet. Ganske soleklart også når du tenker alder, profil, erfaring og toppnivå. Det er veldig typisk Juventus om de henter ham. Det ser også ut til å gå sånn, selv om det ikke er helt sikkert, sier Stamsø Møller.

Han mener det ikke er mange av spillerne som kunne gått rett inn i elleveren til topplagene i Premier League, men tror Stefan de Vrij og Kwadwo Asamoah kunne hatt en mulighet.

– Kanskje de Vrij, men det er mange lag som har forsterket midtforsvaret. Da måtte det blitt Arsenal eller Manchester United, mener TV 2s fotballekspert, og fortsetter:

– Asamoah er veldig god, men er litt skadeplaget. Han kan være et solid valg om du trenger en venstreback, men også det er en tidligere problemposisjon som er ganske ordnet for mange lag. Hvis alternativet er Luke Shaw eller Ashley Young, kunne Asamoah vært bra for Manchester United.

Stjerneduo fra Bayern München kan dra

Bayern München sikret seg i januar stortalentet Leon Goretzka på gratismarkedet, som flytter til München i juli. Samtidig kan de miste både Arjen Robben og Franck Ribéry, som begge er fylt 34.

Stamsø Møller tror imidlertid ikke duoen blir å finne i Premier League neste sesong.

– For to, kanskje tre år siden kunne det gått, men akkurat nå er det vanskelig å se for seg at de skal spasere inn på et topplag. Jeg kan heller ikke se for meg at de gidder å gå til en mindre klubb. Akkurat med de to blir det litt vanskelig, mener han.

Han tror heller ikke at 33 år gamle Giorgio Chiellini, som er bankers i Juventus' midtforsvar, kommer ti å flytte på seg.

– Chiellini er kanskje det navnet man merker seg mest. Han er dødsgod, men jeg tror han blir og avslutter i Juventus. Han spiller jo nå, påpeker Stamsø Møller, og fortsetter:

– Jeg tror også Wilshere blir. Jeg ser ikke ham for meg i et annet topplag, og han er et av de håpene Arsenal har igjen.

– Ben Arfa kunne vært morsom for en annerledes klubb

På listen finner man også 30 år gamle Hatem Ben Arfa, som har vært i så forskjellige klubber som Marseille, Newcastle, Hull, Nice og PSG fra 2011.

– Han kunne det vært morsomt å se for en annerledes klubb hvor det er sikkert at han kan få spille og bli elsket. Da kan han være en superspiller. Han viste glimtvis i Newcastle at han kan være helt rå, og i Nice var han plutselig på sitt beste igjen. Har han lyst selv, er han en spiller som virkelig kan blomstre og være en profil i Premier League, sier Stamsø Møller.

Til slutt trekker TV 2s fotballekspert frem venstrevingen Bernard, som har 15 landskamper for Brasil.

– Der kan du snakke om et mulig kupp, men det er i en posisjon veldig mange av topplagene er godt besatt. Han ville vært en veldig bra back-up-spiller, og gratis med en god lønn kan han være en god idé for nesten hvilket som helst lag, mener han.

PS: Da Liverpool hentet Danny Ings etter kontrakten hans var gått ut i 2016, ble de pålagt å betale Burnley tidenes største utdanningskompensasjon. Summen kan – dersom alle kriterier blir oppfylt – strekke seg til åtte millioner pund. Det tilsvarer om lag 90 millioner kroner etter dagens kurs.