Kun seks lag vil fra neste utgave av mesterligaen nå gruppespillet gjennom kvalifiseringsspill. UEFA har nå bestemt at tittelforsvarer, vinneren av europaligaen, samt 26 lag vil bli direktekvalifisert til gruppespillet. Tidligere har kun 22 lag vært direktekvalifisert.

Foruten vinneren av de to turneringene går de fire øverste lagene i de øverste rankede landene , som nå er England, Tyskland, Spania og Italia, automatisk til gruppespill.

Det samme gjør også de to beste lagene i seriene i Frankrike og Russland, samt serievinnerne i Portugal, Ukraina, Belgia og Tyrkia.

Dersom vinneren av mesterligaen kvalifiserer seg til turneringen via seriespill tilfaller den ekstra plassen til landet som er nummer 11 på rankingen, som for øyeblikket er Tsjekkia.

Skulle vinneren av europaligaen kvalifisere seg til mesterligaen vil den ekstra plassen gå til en tredje klubb fra Frankrike.

Nåløyet for å komme seg inn i turneringen blir stadig trangere og trangere. Det vil nå bli utslagsrunder (Champions route) for landene ranket som nummer 11 og nedover. Her skal det kjempes om fire plasser til gruppespillet. Den norske seriemesteren Rosenborg kommer inn her, siden Norge for øyeblikket ligger som nummer 25 på UEFAs klubbranking.

De to siste plassene skal lagene kjempes om i en såkalt "league route".

I selve mesterligaen gjøres det ingen endringer med unntak av kampstart. Det vil ikke lengre bli spilt kamper klokken 20.45, men klokken 18.55 og 21.00.

Til høsten skal turneringen sendes på både Viasat og TV 2.

I europaligaen vil 17 lag nå være direktekvalifisert. Det gjelder to lag fra Spania, Tyskland, England, Italia og Frankrike, samt ett lag fra Russland, Portugal, Ukraina, Belgia, Tyrkia, Tsjekkia og Sveits.

