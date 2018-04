TV 2 kjører i land på Fedje, en liten øykommune i havgapet i Hordaland. Det blåser og det er sludd i lufta. Forholdene står i sterk kontrast til været i filmen som kommunen har investert i. Filmen som skal lokke flere til å flytte til øya.

På Fedje bor det nå 561 personer, ifølge tall fra SSB. Det er 128 færre enn ved utgangen av år 2000. Men rådmann Ingebjørg Vamråk er ikke bekymret for den lille kommunen.

– Vi har faktisk hatt folkevekst i tre år på rad før tilbakegangen nå i høst. Og så vet vi at det er ganske mange som er på vei til å flytte hit, sier Vamråk.

Vi møter rådmannen på en kafé like i nærheten av fergekaien. Den blir drevet av Hege Henne Aga, en av ildsjelene på øya. Vamråk lovpriser slike nye arbeidsplasser.

– Klarer du å skape nye arbeidsplasser og et mangfold av arbeidsplasser, er det avgjørende. Samtidig synker risikoen for fraflytting hvis man har ildsjeler og noe kapital.

Kostbar film

Men det er ikke bare arbeidsplasser som skal friste folk til å flytte ut til Fedje. Den allerede nevnte filmen blir et viktig virkemiddel for øykommunen.

Rådmann i Fedje kommune, Ingebjørg Vamråk, er ikke bekymret for fremtiden til den lille øykommunen i Hordaland. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

– Film er det eneste mediet som er sterkt nok til å formidle dette med at folk bor tett i tett og varmen i samfunnet. Det får vi ikke formidlet godt nok bare med ord, forklarer Vamråk.

Filmen er laget av Pandora Film AS, og kostet 350 000 kroner. Rådmannen sier hun ikke har fått negative reaksjoner på pengebruken.

– Klart det er en kostnad, men det var et valg politikerne tok. Alt er en prioriteringssak, og det er mye vi ikke bruker penger på også.

I filmen møter vi en familie som flytter til øya. På kjøretur innover Fedje, havner bilen plutselig i grøfta, men da stiller mange fra lokalsamfunnet opp. Det hele avsluttes med en grillfest. Videoen er uten dialog og varer i tre og et halvt minutt. Nå skal den brukes som vedlegg til stillingsannonser i Fedje kommune.

– Det vi har fått reaksjoner på, er at filmen er veldig god. Det har egentlig vært mange flere og bedre tilbakemeldinger enn forventet.

Mange opplever nedgang

Fedje kommune er ikke alene om å oppleve synkende befolkningstall. 16 av de 20 minste kommunene i Norge har lavere folketall nå enn ved utgangen av 2000. Noen har en jevnt nedadgående kurve, mens for andre går tallene opp og ned. Men det totale bildet viser nedgang for de fleste.

Norges 20 minste kommuner: Endring 2000-2017 Utsira -10,3 %

Modalen +7,0 %

Træna -2,2 %

Røyrvik -19,1 %

Vevelstad -12,2 %

Røst -20,5 %

Kvitsøy +2,5 %

Fedje -18,6 %

Leka -15,0 %

Fosnes -21,4 %

Rømskog +0,1 %

Værøy -4,1 %

Solund -13,9 %

Tydal -11,0 %

Bokn +6,6 %

Namsskogan -5,5 %

Berg -17,6 %

Eidfjord -7,2 %

Granvin -10,2 %

Loppa -33,8 %

Blant de 20 minste, er det kun Modalen, Kvitsøy, Rømskog og Bokn som har fått flere innbyggere i den aktuelle perioden, viser tall fra SSB.

Mens fire av kommunene hadde over 1000 innbyggere ved tusenårsskiftet, er det nå ingen av de 20 minste som passer tusen-merket.

Ifølge beregningene til Statistisk sentralbyrå, vil folketallet i Fedje kommune fortsette å synke i årene som kommer. De forventer at øya har 538 innbyggere i 2030 og 517 innbyggere i 2040. Rådmann Vamråk har troen på at det skal gå motsatt vei.

Idet man kjører i land på Fedje, ønskes man velkommen av dette skiltet. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

– Jeg er helt sikker på at det vil snu. Så klart noen flytter vekk også, for slike er naturlige variasjoner. Men jeg er ikke bekymret for fremtiden. Jeg tror Fedje kommer til å blomstre, sier hun.

Vamråk får støtte av kafeeier Hege Henne Aga.

– Fremtiden til Fedje? Ja, den har jeg stor tro på. Nå gleder jeg meg grådig til turistsesongen begynner igjen. Og til de som tror det er langt ut hit: Det er ikke langt. Det virker kanskje langt for de som skal på besøk, men det er ikke langt for oss som bor her, sier Aga.