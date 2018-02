Det bekrefter Oslo-klubben på sine nettsider.

19-åringen har vært på prøvespill i flere uker, og har imponert med enorm fysikk og målteft, skriver klubben.

– Peter har gjort et veldig godt inntrykk både som spiller og person i den perioden han har vært her. Han er lærevillig, har en voldsom fysikk, scorer mål og i tillegg har han glidd veldig godt inn i gruppa. Vi har stor tro på at dette blir bra, både for han selv og klubben, sier sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen.

Michael har signert en fireårskontrakt med klubben.

– Det er dette jeg har jobbet for hele tiden, og jeg er veldig glad for å ha signert for Vålerenga. Jeg har gjort mitt beste hele veien, og det skal jeg fortsette å gjøre, sier Michael, selv.

Vålerenga sesongåpner borte mot Kristiansund 12. mars.