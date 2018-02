Sigvart Dagsland var på vei fra en konsert på Rena til Oslo da ulykken skjedde på Riksveg 3 ved Kolomoen ved Stange i Hedmark.

Det var en frontkollisjon hvor to biler med til sammen fire personer var involvert. Dagsland var den som ble hardest skadd.

– Annerledes

I et intervju med Nitimen tirsdag forteller artisten at livet etter ulykken er veldig annerledes, og at han håper å komme tilbake til slik det var før.

Dagsland befinner seg nå på Nordås behandlingssenter utenfor Bergen der han trener seg opp. Han brakk tolv bein og knuste en ankel i ulykken, og kan ikke gå for egen maskin. Han sier i intervjuet med NRK at målet er å begynne med krykker i slutten av mars.

– På Nordås sier de at jeg kan komme meg på beina igjen. Dette er noe jeg må ta steg for steg, sier Dagsland til NRK.

– Traume

Artisten husker ulykkesdagen godt. Det var han som kjørte bilen da de frontkolliderte med en annen bil.

– Det var veldig kaldt og veldig glatt, og jeg prøvebremset før vi kjørte av gårde. Da ulykken ført skjedde, hadde jeg bare to eller tre sekunder på meg. Jeg hadde ikke kjangs til noe annet enn å legge bilen til høyre, sier han i intervjuet.

Dagsland sier det er et traume å være involvert i en frontkollisjon i 80 kilometer i timen. Han forteller at han aldri var redd for livet sitt, men at det var en klaustrofobisk følelse å sitte fastklemt i bilen å vente på hjelp.

Takker helsevesenet

Vel fremme på sykehuset måtte Dagsland gjennom en åtte timers lang operasjon. I et innlegg på Facebook takket han helsepersonellet som hjalp han i tiden etter ulykken.

– Jeg er reservasjonsløst imponert over norsk helsevesen, og over all den kompetanse og vennlighet som finnes i både hvite frakker og røde kjeledresser. For en jobb dere gjør, skrev artisten på sin Facebook-side.

Dagsland sier at tiden etterpå har vært tøff, men at han den siste tiden har funnet en vilje til å trene seg opp igjen.

– Jeg vet ikke hvor denne viljen kommer fra, men jeg er glad for at jeg kan tenke slik, sier han i intervjuet med Nitimen.