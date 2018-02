Seks personer er tatt av et skred som de selv løste ut i Nonstind i Rauma, opplyser politiet i Møre og Romsdal.

Skredet ble ifølge politiet utløst i 1200 meters høyde. Det er ikke meldt om personskade, men turfølget skal ha mistet utstyr i skredet.

– Dramatisk

Onsdag ettermiddag ble turfølget møtt av politi og ambulanse i Bøstølen i Innfjorden. En av skiløperne sier at skredet ble opplevd som dramatisk:

– Vi opplevde skredet som dramatisk. Det var et stort skred og det var nære på for oss. Vi har kun mistet utstyr, forteller skiløperen.

Ifølge en av skiløperne gikk skredet like før de nådde toppen av Nonstind. De innrømmer at det var bratt, og at de var skeptisk med tanke på skred.

Den store skredfaren gjør at politiet advarer folk om å ta seg inn i området for å hente ut eiendeler etter skredet. Det advares også mot å planlegge tur i samme område.

Ifølge Hovedredningssentralen var de seks i turfølget i god behold:

– Luftambulanse har fløyet over stedet, og de kommer seg ut av området for egen hjelp. Politiet og ambulanse vil møte dem når de er kommet ned for en sjekke og for å snakke med dem, sier Siv Namork ved Hovedredningssentralen på Sola til Sunnmørsposten.