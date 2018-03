Kan du stole på at kjøttdeigen inneholder kun det som står på pakken? Det ønsket redaksjonen i Matkontrollen å undersøke, og har sendt inn sju ulike kjøttdeig-pakker til dna-analyse.



Kjøttdeig-pakkene som ble sendt til analyse var fra Nordfjord, Meny, Rema 1000, Coop, Gilde, First Price og Folkets.



Folkets kjøttdeig, som selges hos Kiwi, er merket med «100 % storfekjøtt». Også de andre kjøttdeig-pakkene har kun storfe-kjøtt i innholdsfortegnelsen.

– Må kunne stole på merkingen

Mattilsynet mener du skal kunne stole på at det kun er storfe i kjøttdeig-pakker som kun skal inneholde storfe.

– Merking av matvarer er viktig fordi forbrukerne skal vite hva de kjøper, og for at man skal kunne ta informerte valg, sier Merethe Steen, seksjonssjef for seksjon merking og kvalitet i Mattilsynet.

Fant svin to ganger

Første dna-analyse ble gjort av det anerkjente laboratoriet Azti i Spania. Her fikk de utslag på svin (1-10 %) på to av pakkene: Coops kjøttdeig og Folkets kjøttdeig.

Fant svin: Laboratoriet Azti fant 1-10 % svin i både Folkets kjøttdeig av storfe og Coop kjøttdeig av storfe. Foto: Matkontrollen.

For å dobbeltsjekke resultatet sendte Matkontrollen inn to nye pakker med kjøttdeig fra Coop og Folkets til dna-analyse, denne gangen til Eurofins sitt laboratorium. Også denne gangen ble det funnet svin i pakken fra Folkets, men ikke i kjøttdeig-pakken fra Coop.

– I den ene pakken var det en liten del svinekjøtt, mellom én og fem prosent, sier Nina Dyrnes, salgs- og markedsdirektør i Eurofins.

– Ikke greit

Mattilsynet reagerer sterkt på Matkontrollens funn, og vil nå gjøre egne undersøkelser.

– Ikke greit: Mattilsynet reagerer på Matkontrollens funn av svin i kjøttdeig av storfe. Foto: Matkontrollen.

– Når en matvare er merket med 100 % storfe kan forbrukerne forutse at det bare er storfe i det produktet. Da er det ikke greit at man finner rester av svinekjøtt. Dette dreier seg om å villede forbrukerne. Vi vet jo også at det er noen forbrukere som ikke ønsker å spise svin. Det er veldig viktig at forbrukerne kan stole på merkingen, og at alle ingredienser som finnes i matvaren fremkommer av ingredienslisten, sier Merethe Steen i Mattilsynet.

Endrer rutinene

Det er Norfersk som produserer Folkets kjøttdeig. Norfersk eies av kjøttgiganten Nortura. Norfersk bedyrer at dette ikke dreier seg om juks, men om rengjøringsrutiner.

Endrer rutinene: Norfersk som produserer Folkets kjøttdeig gjør om på rutinene sine etter Matkontrollens funn, sier kundedirektør i Norfersk Roy Hafstad. Foto: Matkontrollen.

– Vi produserer rene, ærlige og gode produkter, så det handler absolutt ikke om juks. Dette handler kun om at utstyret ikke har vært godt nok rengjort når vi har byttet dyreslag på linja, sier Roy Hafstad, kundedirektør i Norfersk.

Hos Norfersk produserer de både svinekjøttdeig og kjøttdeig av storfe på den samme produksjonslinja. Nå bytter de om på rutinene.

– Vi har nå bestemt at vi alltid skal produsere storfekjøttet før svin. Vi har også innskjerpet rutinene for å rengjøre utstyret før vi bytter dyreslag, og det skal sikre at dette ikke skjer videre. Vi skal følge grundig opp, sier Hafstad til Matkontrollen.

Fatland: bytter om på produksjonen

Coop kjøttdeig produseres av Fatland. Også de gjør om på sine rutiner etter Matkontrollens funn av svin i den første kjøttdeigen som ble dna-analysert.

Endrer rutiner: Fatland, som produserer Coop kjøttdeig, gjør også om på rutinene sine etter Matkontrollens funn, sier konsernsjef i Fatland Terje Wester. Foto: Matkontrollen.

– Vi har kjørt svinekjøttdeig først og storfekjøttdeig etterpå på den samme produksjonslinja i løpet av en dag. Da har det sikkert ligget noe svinekjøttdeig i utstyret. Nå skal vi bytte om på dyreslagene, sier Terje Wester, konsernsjef i Fatland.

– Mellom storfekjøttproduksjonen og svinekjøttproduksjonen tømmer vi utstyret, og kjører gjennom en mengde kjøtt av svin for å rense utstyret. Vi skal i tillegg ta en dna-test når vi starter opp produksjonen for å se at det ikke er noe storfekjøtt i svinedeigen, sier Wester til Matkontrollen.