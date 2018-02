Det var litt tvil om Byåsen-løperen ville gå rennene i VM-byen fra i fjor fordi han var sliten etter OL-innsatsen, men nå er han tatt ut til å gå både sprinten og 15-kilometeren.

– Vi står foran den siste verdenscupperioden med store renn i Finland, Norge og Sverige. I den siste perioden er det viktig for Norge å kvalifisere utøvere for rød gruppe (topp 15 fra år til år) i sprint – og distansecupene. Ved at vi leder den totale verdenscupen, med Heidi Weng og Johannes Høsflot Klæbo, stiller vi med åtte utøvere både i sprint og distanse i Lahti. Med noen få unntak velger alle som var uttatt til OL i Pyeongchang å delta i Lahti, sier landslagssjef Vidar Løfshus.

På kvinnesiden stiller også medaljegrossisten nummer fra OL, Marit Bjørgen, til start i begge rennene i Lahti.

Martin Løwstrøm Nyenget og Tiril Udnes Weng har med sine seire i skandinavisk cup sikret seg deltakelse i Lahti, Drammen, Holmenkollen og til verdenscuprennene fram til Tour de Ski sesongen 2018-19.

Det er sprint i fri teknikk og 10 og 15 km klassisk på programmet i den finske skimetropolen.

(©NTB)