Dette er kanskje den største forandringen vi har gjort.

I dette huset har familien bodd i årevis. Fra barna var små og til de nå er store og har flyttet ut. Soverommene er i tredje etasje. Her er furu på veggene, delvis skrått under taket, masse dører, alkover og løse oppbevaringsmøbler. En stor dobbelseng i hvert av de to soverommene, noe de ikke har bruk for lenger.

Det er nydelig utsikt i det fremste rommet, og to vinduer og fred og ro på baksiden. Ikke rart de lenge har lurt på hvordan etasjen kunne vært dersom man fjernet alt det gamle og tenkte helt nytt…

Designers plan

Astrid Sætran så jo også mulighetene da hun kom på befaring. Om man river så mye som mulig vil det kunne gå an å tenke de to rommene og den lille gangen som et areal.

Det bakerste rommet vil fungere utmerket som soverom, men god plass rundt en dobbelseng. Det fremste, lyse rommet kan være oppholdsrom med oppbevaring og liten arbeidsplass. Alkoven kan bli til lesekrok og gjesterom. Alt det huseierne hadde på ønskelisten sin.

NY PLASSERING: Det bakerste rommet var før gjesterom. Foto: Pandora Film

Arbeidet

Da er det bare å rive, da. Bort med skillevegger og dører, alkovekonstruksjoner og listverk. Bort med teppe på gulvet. Designer har egentlig lyst å legge nytt teppe på gulvene, men huseierne har et sterkt ønske om parkettgulv. Det blir derfor et eikegulv.

Så langt alt bare bra. Å rive er ganske gøy, om enn støvete og bråkete. Har du en container plassert på egnet sted, slik at du slipper bære materialer så langt, så går det ganske fort også. Det tar ikke lang tid før vi ser et helt nytt rom, stor og luftig. Og det er nå det egentlige arbeidet starter.

MANGE VEGGER: Slik var gangen før, med mange dører og muligheter for å åpne opp. Foto: Pandora Film

Vegger og takflater, alle overganger er nå blitt så enkle som mulig, men her er likevel masse plukk og tilpasninger når vi nå skal kle flatene på nytt. Valget står mellom gipsplater eller trefiberplater, vi velger det siste. Finerplater av poppel. Dermed slipper vi all sparkling av gipsplater, og vi får en lunere følelse med mer dempet lyd når vi bruker treplater.

Ulempen er at poppelplatene er ganske porøse, de kan ikke festes til vegg med vanlig dykkspiker og spikerpistol, man må bruke kramper (ser ut som store stifter). Små dykkspiker forsvinner bare rett gjennom platen. Dermed får man synlige merker etter trampene, og disse må enten sparkles eller skjules med lister.

Det passer fint med lister, da det er en del av Astrid designers ønskede utrykk på rommet.

ÅPENT: Det ble mye luftigere etter riving. Veggene har poppelfiner med lister. Foto: Pandora Film

Farger

Astrid har valgt en palett i rosafarger. Rosa med masse svart i som gir en dempet farge (se produktliste for fargenavn). Det er ikke fritt for at vi stusser litt over valget når vi åpner malingspannet. Og hør her; Astrid har faktisk malt sitt eget kjøkken i denne fargen for å sjekke om fargen blir riktig! Og ja, litt rar med det samme, men avhengighetsskapende etter noen dager er hennes erfaring. En farge på veggene og en mørkere nyanse i taket.

FARGER: Ulike nyanser av rosa i kombinasjon med møbelfarger. Foto: Pandora Film

Tekstiler

I dette prosjektet får virkelig symaskinen kjørt seg. Og jeg. Jeg skal trekke seks madrasser med fløyelstoff, lage en røys med løse puter, og til slutt et ukjent antall gardiner. Alt i fløyel.

Har du sydd i tykk møbelfløyel før, vet du at det er utfordrende. Stoffet flytter seg hele tiden og det er vanskelig å være nøyaktig. Mitt tips: Bruk dobbelt med knappenåler. Sett knappenåler slik du vanligvis gjør, og lag så en ekstra rad lenger inne på stoffet. Den innerste lar du være der helt til du er ferdig med å sy. Det hjelper i hvert fall litt …

De seks madrassene sys i tre ulike farger. To av hver farge. De har mål som gjør at du kan stable dem til en sofa foran vinduet, men også brette dem ut på gulvet to og to i høyden for å lage en dobbel gjesteseng.

Gardinene er i en fantastisk sennep- gull- gul- farge. Til å bli glad av å jobbe med. Gardin på gardin som skal henge på skinner som går sammenhengende både foran vinduer og foran gjestenisjen.

VARIASJON: Madrassene blir trukket i tre ulike farger fløyelstoff. Foto: Pandora Film

Møbler

Andreas skal bygge arbeidspult, skapløsning med rund avslutning, stor hylle, sengegavl og nattbord. Og han skal tilpasse garderobeskap til ukurante mål. I tillegg skal flatene på møblene ha møbellinoleum som finish.

Møbellinoleum er et flott materiale, kan fås i all verdens farger og gir en nydelig matt, litt myk overflate. Men den må limes. Om du noen gang tenker at det vil du ha på større områder; gi jobben til et egnet verksted. Ikke la deg friste til å lime selv. Limet er heftig og krever lufting og «gassmaske». Små arbeider kan du gjøre selv, kjevle på og legge i press. Men altså, glem større jobber hjemme i snekkerboden.

Møblene blir bygget i finerplater og i heltre benkeplater. Den buete avslutningen på overskapet blir laget ved hjelp av bøybar mdf (se produktliste).

HYLLER: Vi lager møbler som blir kledd med desktop linoleum. Foto: Pandora Film

Møblering og belysning

Det er en drøy jobb å få ferdig dette rommet. Utrolig mange detaljer som skal bli pene, og alt må spesialtilpasses etter rommets mål og skråtak. Men sengen kommer heldigvis ferdig og kan settes rett på plass, og vips har vi et soverom. Vi har satt inn så mange garderobeskap som mulig uten at arealet skal bli overfylt. Dører og dekksider har vi fått lakkert i samme farge som desktoplinoleumen.

DETALJER: Hyller laget av benkeplater, fine gule lamper. Foto: Pandora Film

Foran det store vinduet i det fremste rommet plasserer Astrid en artig «daybed», og flere steder på veggene monterer hun runde speil. Raust med grønne planter, hylle med bøker og fine gjenstander, huseiernes egne bilder på veggene, sengetepper i glade gule farger. Plutselig blir alle fargene knyttet sammen og rommet er blitt seg selv. Krydret med en rekke fine kvalitetslamper som kan lage forskjellige stemninger. Alt fra godt arbeidslys til fine dempete stemninger.

GRØNT: Gule detaljer, rundt speil og raust med planter. Foto: Pandora Film

Hvordan har det gått med huseierne?

Dette var en stor forandring. Kanskje den største vi har gjort, og det må ha vært rart for Karen og Arne å komme hjem til. Nå når det er gått et par måneder, kan de fortelle at de stortrives.

– Vi kaller det barefor "suiten", sier Karen. Det er blitt som en ekstra stue, et sted å trekke seg tilbake, lese bok, høre musikk eller prate. Vi har hatt overnattingsgjester i gjestekroken og fløyelsmadrassene fungerte kjempefint med en overmadrass på toppen. Folk har trivdes bak de gule gardinene, sier huseierene.

STOR FORANDRING: Loftet med to upraktiske soverom ble bygget om til hovedsoverom og gjesterom. Foto: Pandora Film

Paret har derimot endret på én ting:

– Vi har ikke gjort store forandringer, men vi har tatt bort "daybeden" som stod foran altanen og erstattet den med en stol. For oss fungerte det bedre, sier de.

– Vi var litt i tvil om det ville være nok garderobeplass med den nye løsningen, men etter å ha innredet skapene og lagt ting på plass har vi funnet ut at her er plass til det vi trenger plass til. Andre saker kan godt være et annet sted i huset. Kanskje kommer vi til å sette opp noen flere hyller i gjestekroken, men det vil vi vente med, vi vil bo rommet ordentlig inn først, sier huseierne.

På spørsmål om det var rart å komme hjem til en så stor forandring, sier Karen at nei, jeg likte det nye rommet. Litt verre var det for Arne som faktisk ikke likte fargene. Men det var da, nå har han levd med dem en stund og liker seg godt.

Dette er hyggelig melding til oss i Tid for hjem og til designer Astrid Sætren. Takk for oss!

