Retten tar pause onsdag, og skal etter planen starte opp igjen torsdag.

Dette fordi den tiltalte kvinnen skal utredes ytterligere etter et kraftig blodsukkerfall da hun skulle forklare seg tirsdag morgen.

– Hun er utskrevet fra sykehuset, men er anbefalt videre oppfølging med diabetes-senteret og har fått time der onsdag, sier dommer Pål Prestesæter.

Den rettsfrie dagen som skulle vært torsdag blir derfor flyttet til onsdag.

Kvinnen som er tiltalt for grov mishandling i forkant av at datteren Angelica (13) døde nyttårsaften 2015 ble tirsdag formiddag hentet av ambulanse og fraktet til sykehus.

Helsetilstanden hennes ble, etter at hun fikk et blodsukkerfall og ikke klarte å forklare seg for retten, evaluert og vurdert på sykehuset.

– Hun ligger til observasjon, fortsatt med intravenøst og med blodsukkermålinger, sa forsvarer Aasmund Olav Sandland til TV 2 klokken 12.30 tirsdag.

Klokken 14 ble det klart at rettssaken ikke fortsetter før torsdag.

KJØRT TIL SYKEHUS: Under en time etter at retten ble satt tirsdag, ble ambulanse tilkalt. Den tiltalte moren ble innlagt på sykehus. Foto: NTB scanpix.

– Utløst av situasjonen

Sandland fortalte tirsdag formiddag at han fikk oppdateringer fra sykehuset om kvinnens tilstand hver time.

– Hvor alvorlig har dette vært?

– I verste tilfellet er dette livstruende. Hun har så lavt blodsukker som hun aldri har hatt tidligere i sitt liv, så det er en alvorlig situasjon, sier Sandland.

– Hva er konklusjonen fra legen om hvordan dette kunne skje?

– Det vi vet er at dette trolig er stressutløst og det er foretatt avmålinger av apparater som viser at dette ikke er noe unaturlig eller at det skal være tilført noe, sier forsvareren.

– Så dette kan ikke være manipulert på noe vis?

– Så absolutt ikke. Dette er utløst av situasjonen hun befant seg i, sier Sandland.

En lege fra Norsk diabetessenter har tidligere konkludert med at det var overhengende fare for at moren kunne få kritisk føling ved å måtte møte i retten.

Kvinnen har selv sagt at hun ønsker å forklare seg, men har til nå ikke kommet ordentlig i gang med sin frie forklaring.

– Jeg vil forklare meg, men det er veldig vanskelig å snakke om Angelica. Hun var alt for meg, sa moren tirsdag.

Omtales som dramatiserende

Rettspsykiater Synne Sørheim har i en rapport konkludert med at Angelicas mor er oppmerksomhetssøkende og har et dramatiserende tilstandsbilde.

Også aktor har antydet at det er tvil om ektheten i hennes problemer i rettssalen.

Da kvinnen mandag begynte å gråte høylydt under opplesningen av tiltalen, valgte aktor Arne Ingvald Dymbe å fortsette helt til kvinnen til slutt ble flyttet til et annet rom.

– Det er knyttet til hennes personlighet. Det er klart dette er en påkjenning for henne. Det er det ikke noe tvil om. Men det er også knyttet til hennes personlighet, så jeg valgte å fortsette, sa han til NTB.

Har ikke forklart seg om den siste tiden

På dag to av rettssaken, fikk kvinnen store problemer da hun ble bedt om å avgi sin frie forklaring om hva som skjedde de siste tre månedene datteren Angelica og hun bodde på en hytte på Beitostølen.

Ifølge tiltalen unnlot hun å sørge for at datteren, som var kraftig avmagret, fikk nødvendig helsehjelp. 13 år gamle Angelica døde 31. desember 2015.

I rettssalen brast moren igjen i gråt, og fikk både problemer med å snakke og innta sukkerholdig drikke da hun ifølge et måleapparat opplevde kraftig blodsukkerfall.

Kort tid senere ble ambulanse tilkalt etter råd fra de sakkyndige legene som sitter i salen, og kvinnen ble så fraktet til sykehus.

Vurderer å lese opp avhør

Det har til nå ikke lyktes retten å få kvinnen til å forklare seg om tiden på Beitostølen.

Dersom kvinnen ikke klarer å gi sin frie forklaring eller svare på spørsmål fra aktørene i rettssaken, kan det være et alternativ å lese opp politiavhøret som ble gjort med henne etter at hun ble pågrepet tidlig i 2016.

I dette avhøret skal hun ha snakket også om tiden på Beitostølen, som endte med at datteren ble funnet død, med en kroppsvekt på bare 22,7 kilo.