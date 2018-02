Se hvordan Manchester vant toppkampen mot Chelsea øverst!

Manchester Uniteds manager José Mourinho handlet raskt da klubben fikk mulighet til å snappe opp Alexis Sánchez rett foran nesen til Premier League-rivaler som Manchester City og Chelsea i januar.

Da alle trodde chileneren var på vei til Manchester City, bladde Manchester United opp en stor sign-on-fee og rekordlønn, sendte Henrikh Mkhitaryan motsatt vei til Arsenal, og kapret underskriften til det mange mener er en av Premier Leagues beste spillere.

Hevder medlemmer av United-styret angrer

Men nå kommer den spanske avisen El Pais, gjengitt i blant annet den engelske avisen The Mirror, med smått oppsiktsvekkende påstander om spillet i kulissene i etterkant av Sánchez’ overgang til Old Trafford.

Avisen hevder at flere sentrale medlemmer av Manchester Uniteds styre angrer på signeringen.

På et hemmelig møte i etterkant av overgangen skal enkelte medlemmer av Manchester United-styret ha fortalt direktører og styremedlemmer til andre klubber i Premier League at de mente signeringen av Alexis Sánchez var feil, påstår El Pais.

United-toppene skal ha nevnt tre spesifike årsaker til at Manchester United ikke burde hentet Sánchez fra Arsenal.

Den første årsaken til at United-toppene angrer er at de mener klubben burde ventet til sommeren med å signere chileneren. De skal ha argumentert med at Sánchez ville blitt betydelig billigere om klubben hentet ham etter denne sesongen.

Ved å hente playmakeren i januar måtte Manchester United punge ut med en betydelig sign-on-fee til Sánchez, en stor sum til spillerens agent, og klubben mistet Mkhitaryan – noe som fikk United-toppene til å reagere.

– Burde ikke innfridd lønnskravet

Den andre grunnen El Pais nevner skal ha skapt misnøye blant styret på Old Trafford er at Manchester United innfridde Sánchez enorme lønnskrav. Etter sigende skal Sánchez motta en ukentlig lønn på nesten fire millioner kroner på Old Trafford. Før Sánchez ankom klubben hadde klubben en tydelig lønnsstruktur, hevder den spanske avisen.

Men den skal ha blitt sprengt da Sánchez signerte, og skal i tillegg ha skapt misnøye blant de andre United-spillerne i garderoben. En spiller som Paul Pogba skal være blant dem som skal ha krevd høyere lønn etter å ha hørt om Sánchez monsterlønn.

Medlemmene i United-styret frykter at Sánchez lønn kan føre til at flere og flere United-stjerner vil kreve høyere lønn for å bli værende i klubben, og at lønnsbudsjettet til slutt sprenges.

– Burde hentet en yngre stjerne

Den tredje årsaken medlemmene av United-styret nevner handler om Sánchez’ alder.

Chileneren er 29 år, og trolig på toppen av sin karriere. På møtet skal United-medlemmene ha påpekt at de frykter at Sánchez har få år igjen på det høyeste nivået, og at Manchester United heller burde signert en yngre spiller.

Ifølge El Pais er det disse tre årsakene kombinert som gjør at deler av Manchester United-styret skal ha gitt uttrykk for anger etter Sánchez-signeringen. Avisen melder imidlertid ikke hvor mange medlemmer av United-styret som skal ha vært skeptiske, og artikkelen er basert på anonyme kilder.

Alexis Sánchez har scoret ett mål på sju kamper etter overgangen fra Arsenal i januar. Likevel er det ingen tvil om at 29-åringen er en spiller i verdensklasse, og om Manchester United får det beste ut av spilleren som scoret 30 mål i alle turneringer for Arsenal forrige sesong, kan det fort hende at United-medlemmene angrer på at de angret på Sánchez-overgangen.