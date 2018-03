Tirsdag 30. mai 2017 kom de nye 100- og 200-lappene til Norges Banks sentraldepoter rundt om i Norge.

Den gamle 100-kroneseddelen med bilde av operasanger Kirsten Flagstad erstattes av den nye seddelen som avbilder et vikingskip.

På 200-kroneseddelen har en torsk tatt over motivet etter professor Kristian Birkeland.

– Ikke gjem sedlene i madrassen

Årsaken til at sedlene byttes ut er sikkerhet. Med rask utvikling i teknologien, valgte sentralbankene å lage sedler som er enda vanskeligere å forfalske enn de gamle.

Ved mindre du driver med forfalskning av penger, betyr dette bare for deg at du må huske å bruke de gamle sedlene før det er for sent. Det begynner nemlig å nærme seg tiden da de gamle 100- og 200-kronesedlene ikke lenger er gyldige som betalingsmiddel i Norge.

– Ikke gjem sedlene i madrassen, sett dem i omløp eller i banken, da vil de gamle sedlene bli skiftet ut så raskt som mulig, har sentralbanksjef Øystein Olsen tidligere uttalt til TV 2.

De gamle sedlene er kun gyldige i ett år etter at de nye ble utstedt. Altså er det 30. mai 2018 som er den siste datoen de gamle sedlene vil fungere i butikken.

Havet som tema

Dersom du likevel finner gamle 100- og 200-kronesedler som har gjemt seg unna etter at fristen har gått ut, er det mulig å veksle dem inn til Norges Bank i løpet av de neste ti årene.

I så fall må du fylle ut et skjema, og møte opp i Norges Bank i Oslo eller sende det med post. Utbetalingen skjer til en bankkonto du velger, men vær oppmerksom på at et saksbehandlingsgebyr på 250 kroner vil trekkes fra det utbetalte beløpet.

Etter hvert kommer det også til å komme nye 50-, 500-og 1000-kronesedler. Norges Bank opplyser at 50- og 500-lappene kommer mot slutten av 2018, mens den nye 1000-lappen skal inn i sirkulasjon i enden av 2019.

Også på disse sedlene er temaet havet. Motivet på den nye 50-lappen er et fyrtårn som tar utgangspunkt i Utvær fyr i Solund kommune. På 500-lappen skal hovedmotivet være redningsskøyta RS 14 «Stavanger, som ble sjøsatt i 1901. 1000-kroneseddelen skal vise en bølge på havet.