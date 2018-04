Penger er noe de fleste liker å ha mye av. Samtidig er penger noe som for mange er svært lett å bruke opp, og det kan noen ganger føre til at man bruker penger man egentlig ikke har.

Tilgangen på kredittkort med høye kredittgrenser og raske forbrukslån er stor, som gjør det mulig å raskt havne i store gjeldsproblemer.

Ved januar hadde nordmenn ifølge DNB Nyheter en samlet utestående inkassogjeld på 70 milliarder kroner, og statistikk viser at så mange som 244.000 nordmenn har minst én betalingsanmerkning.

Ikke overrasket over trenden

TV 2 har tidligere omtalt statistikk fra Bisnode, som viser at nordmenn med betalingsanmerkninger i aldersgruppen 18-24 år økte med 3,8 prosent i 2017. Disse tallene overrasker ikke ekspert på privatøkonomi, Hallgeir Kvadsheim.

– Det er mange som har forbrukslån og for mange kredittkort som de ikke klarer å håndtere. Jeg er forsåvidt ikke overrasket over at det går den veien, sier Kvadsheim.

Programlederen i TV3-programmet Luksusfellen sier det beste du kan gjøre dersom du sitter med stor forbruksgjeld, er å refinansiere gjelden i et billigere lån, som for eksempel et boliglån.

– Men problemet for mange av dem med stor forbruksgjeld er jo at de heller ikke har noen bolig, sier Kvadsheim.

– Du må endre vanene dine

Dersom du har gjeld til noen ganske få kreditorer kan du prøve å lage en avtale med hver enkelt. Da må du lage et budsjett, for å vise til hvor store inntekter du får inn hver måned, og hvilke utgifter du har. Om det finnes et overskudd hver måned, kan kreditorene gå med på en nedbetalingsavtale.

– Det er den ene måten å gjøre det på. Dersom du har mange smålån, kan det lønne seg å ta opp et større lån som dekker de andre mindre lånene. Da er det bare én kreditor å tenke på, istedenfor ti.

Dette er noe bankene selv reklamerer mye for. Uansett om du velger å lage en avtale med kreditorene, eller om du velger å ta opp et stort lån for å dekke over andre lån, skal du være oppmerksom på én ting.

– Ingenting av dette vil hjelpe hvis forbruket og vanene fortsetter akkurat som før. Du må gjøre noe med roten av problemet. Hvis ikke havner du i samme problem og misligholder det nye lånet, advarer Kvadsheim.

Skaff full oversikt

Økonomen sier en fare ved å ta opp et helt nytt lån fra en ny bank, istedenfor å beholde fem eller ti gamle mindre lån, er at det blir mye vanskeligere å inngå en god avtale.

– Hvis en bank ser at du lenge har hatt problemer med et lån, er det mye lettere å inngå en nedbetalingsavtale enn hvis lånet er helt nytt. Dersom du klarer å håndtere et stort lån og blir kvitt ti mindre lån, er det bra, men klarer du ikke det heller, blir det vanskelig å komme seg ut av den nye avtalen.

Før du begynner med å ta avgjørelser om hvordan du skal betale ned gjelden, er det noe viktig du må huske å gjøre. Det er å skaffe deg full oversikt over hele gjelden.

– Dette kan jeg ikke stresse nok. Det er en vanskelig jobb, men bruk heller en ekstra dag eller uke for å passe på at du har fått med deg all gjeld, før du finner en løsning, sier Kvadsheim.

Gratis kredittsjekk

Luksusfellen-programlederen har flere ganger erfart at folk har har tatt opp et nytt lån for å dekke over gamle lån, for så å oppdage at de hadde glemt to-tre kreditorer. For å finne ut hvor mye du faktisk skylder, anbefaler Kvadsheim å begynne med å se på selvangivelsen, hvor alle lån skal være oppført.

– Du kan også sende en forespørsel til interesseorganisasjon Virke Inkasso, som skal sende deg informasjon om hvilke krav som har gått til inkasso. Et godt råd er at du én gang i året kan ta en gratis kredittsjekk på deg selv, gjennom selskaper som Bisnode eller Experian.

Kvadsheim sier det er mye som er med på å avgjøre hvor lang tid du kan forvente å bruke på nedbetaling av stor gjeld. Blant annet avhenger det av hvor fersk gjelden er.

– Jo nyere gjelden er, jo lenger tid kan du forvente å bruke før gjelden er nedbetalt. Det har også å gjøre med inntekt, for med lav inntekt kan bankene oftere gå med å redusere kravene.

Dersom du prøver å bli kvitt gjeld, men ikke lykkes, anbefaler eksperten å få hjelp gjennom offentlig gjeldsordning.

Det viktigste om du skal bli kvitt gjeld er uansett å snu om på dårlige vaner, og virkelig gå inn for få til en endring i forbruket ditt.