Iskald luft fra Sibir har, takket være et høytrykk, tatt over store deler av Norge og Europa. I deler av landet har det blitt farlig kaldt.

I Oslo krøp kvikksølvet nærmere ti minusgrader tirsdag og onsdag formiddag, mens opplevd temperatur har vært betraktelig kaldere grunnet vind.

Gode tips

Kulden fører også til at man må tenke seg litt ekstra godt om når det kommer til klesvalg.

– Når det er kaldt ute må man kle seg etter forholdene og bruke klær som er egnet for kulde, sier stabssersjant Arne Alexander Strand ved Forsvarets Vinterskole.

Ved vinterskolen øves det vinteren gjennom, og de har lang erfaring i hva som kreves for å holde seg varm i sprengkulde. På de lengste øvelsene kan soldatene måtte befinne seg utendørs i opptil 10-11 dager. Da blir bekledningen helt essensiell for å holde seg varm.

STABSSERSJANT: Arne Alexander Strand ved Forsvarets Vinterskole.

– Bruk romslige klær, flere lag og ull- og fleece-tøy. Ha et plagg innerst som transporterer bort svette, et tykt isolasjonsplagg og en vindtett jakke ytterst, anbefaler Strand.

Les Strands syv tips for å holde seg varm ute nederst i saken.

Men det er ikke alle som tar minusgradene med i beregningen og følger Strands tips når de skal bevege seg utendørs. TV 2 dro ut i Oslos gater for å snakke med noen av disse.

– Stilen er veldig viktig

Vi treffer 19 år gamle Joshua Arthur på Karl Johan mens han er på vei til jobb.

Med kun en tynn treningsbukse, sommersko med ankelsokker og to lag på overkroppen, ser Joshua mer ut som han er kledd for en kjølig sommerkveld enn tosifret antall minusgrader.

ANGRER IKKE: Joshua Arthur (19) angret ikke på ankelsokker og tynn bukse da han beveget seg ut i tosifret antall minusgrader tirsdag formiddag.

Men han angrer ikke på klesvalget.

– Stil kommer alltid først. Det er kaldt, men jeg angrer ikke på klærne jeg har valgt. Jeg ville gått med det samme igjen, sier han.

– Hva skal til for at du prioriterer varme foran stil?

– Jeg vet ikke. Jeg vet virkelig ikke hva som skal til for at jeg skal endre stilen min på grunn av kulden.

– Stilen er så viktig?

– Ja, den er veldig viktig, slår han fast.

Kort bukse og ankelsokker

En annen som ikke hadde tatt så mye hensyn til kulden er Kristine Schi Nordfold (22). Hun hadde valgt seg ut sommersko, ankelsokker og en relativt kort bukse til dagens antrekk.

KALDT: Kristine Schi Nordfold (22) angret noe på valget av kombinasjonen ankelsokker og kort bukse i kulden.

– Jeg tenker at det kanskje ikke var så veldig lurt. Det var nok litt for kaldt, sier hun.

Årsaken til det noe tynne klesvalget var dårlig planlegging da hun pakket for å dra til Norge fra Edinburgh, der hun bor.

– Jeg tok ikke med meg noen andre enn disse skoene fra Edinburgh. Jeg ville nok også tatt med meg en annen bukse, sier hun og ler.

– Jeg er ganske varm av meg, så det er ikke så krise. Men det er kaldt.

Prioriterer kritiske organer

– Kroppen er smart. Når den merker at den blir kald prioriterer den blodtilstrømningen til kritiske organer som hjerne, hjerte, lunge, lever og nyre, altså overkroppen, sier stabssersjant Arne Alexander Strand.

Men dette fører også til at andre kroppsdeler som hender og føtter får mindre blodtilførsel, og fryser da lettere.

– Så hvis vi passer på å kle på oss godt på overkroppen og bruke lue, så er det også lettere å holde seg varm på hender og føtter.

For de som er mindre vant til å være ute i temperaturer kaldere enn 20 minus burde man også prøve å dekke til deler av ansiktet, for eksempel med et skjerf eller en buff.