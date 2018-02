Den engelske avisen The Times melder tirsdag at det fra og med 2019/20202-sesongen vil bli innført en etterlengtet vinterpause i Premier League.

Se høydepunkter fra Champions League i Sportsnyhetene øverst!

Vinterpausen skal være på minimum 13 dager sammenhengende per lag, og vil legges i perioden før sluttspillkampene i Champions League og Europaligaen.

TV 2-ekspert Petter Myhre mener det vil gi de engelske klubbene bedre muligheter til å lykkes i Europa.

– Januar er den kaldeste måneden i England og samtidig perioden når klubbene har det tøffeste kampprogrammet. Klubbene i Premier League har gått inn i sluttspillkampene i Champions League og Europaligaen i den tyngste delen av sesongen, poengterer Myhre.

FORNØYD: TV 2-ekspert hyller innføringen av vinterpause i Premier League.

– Svært positivt for de engelske lagene i Europa

En engelsk klubb har ikke vunnet Champions League siden Chelsea gikk til topps i 2011/2012-sesongen. De siste fem årene har Real Madrid (tre ganger), Barcelona og Bayern München vunnet Europas gjeveste klubbturnering.

I Tyskland, Spania, Italia og Frankrike har alle lag et opphold på mellom elleve og 22 dager om vinteren.

– At de får en pause på 13-14 dager i Premier League, der de kan ha en kortere treningsleir i varmere strøk, og at spillerne får litt fri og slikke sårene etter et heftig kamprogram, samtidig som manageren kan påvirke ting på treningsfeltet, ser jeg som udelt positivt for de engelske lagene i Europa, slår Myhre fast overfor TV 2.

Eksperten tror også en vinterpause vil gi fordeler for landslagene som har sine beste spillere i Premier League.

– En vinterpause er en fordel for landslagene også. Det drives en rovdrift på de beste spillerne i Premier League, og en vinterpause gjør at de får mulighet til å hente seg inn. Det er fordel for alle landslag som har de beste spillerne sine i Premier League, ikke bare for England, konkluderer han.

– Det drives en rovdrift på spillerne

Myhre synes det er rart at Det engelske fotballforbundet (FA) og den engelske fotballigaen ikke har innført en vinterpause i Englands øverste serie tidligere.

– Jeg ser på dette som det eneste på grunn av at det drives en rovdrift på de beste spillerne i verden år etter år i Premier League. I enkeltsesonger er det ikke noe problem, men når dette pågår år etter år så blir slitasjen så stor hos spillerne, og de blir mye mer skadeutsatt, sier Myhre – og minner om at det ikke akkurat blir færre landslagspauser fremover.

– Vi ønsker å se de beste spillerne så ofte som mulig, men antallet kamper blir jo det samme. Men nå når Nations League starter så blir det vanskeligere for de beste spillerne å melde forfall til landskamper. Det blir flere tellende kamper, og det blir vanskeligere for de beste spillerne å melde forfall til landskamper

– Bra at juleprogrammet fortsetter

Samtidig er Petter Myhre glad for at de tradisjonsrike kampene 2. juledag og oppgjørene i romjulen består.

– Det er lurt å innføre vinterpausen etter juleprogrammet, for der er tradisjonene så sterke i Premier League med tanke på Boxing Day og kampene i romjulen. Det er positivt at det får fortsette, og at de legger pausen i slutten av januar og i begynnelsen av februar, konstaterer TV 2-eksperten.