31-åringen annonserte tirsdag at han skal være kaptein for Soccer Aid World XI i en veldedighetskamp mot et sammensatt engelsk lag med artisten Robbie Williams i front.

Pengene fra kampen skal gå til UNICEFS barnearbeid.

– Det har vært min drøm å spille som profesjonell fotballspiller, så det å spille på Old Trafford mot noen av verdens største legender kommer til å bli fantastisk, sier Bolt.

Etter at han la opp som friidrettsutøver har Bolt ønsket å bli profesjonell fotballspiller, noe han har sagt har vært hans store drøm.

Flere kjendiser fra hele verden stiller opp i kampen på Old Trafford som spilles 10. juni.

Bolt idrettspensjonerte seg i 2017 med 8 OL-gull og 11 VM-gull fra 2008 til 2017 i premieskapet.

